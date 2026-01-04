ಕೋಗಿಲು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದೆ: ಎಸ್.ಆರ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್
ನೆರೆ ಪರಿಹಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತರು, ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಕಳಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮತದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಆರ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 4, 2026 at 7:32 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೋಗಿಲು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ, 3.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಯಲಹಂಕದ ಕೋಗಿಲು ಲೇಔಟ್ ಬಳಿಯಿರುವ ಫಕೀರ್ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ವಾಸೀಮ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ- ಗುಡಿಸಲುಗಳ ನೆಲಸಮ ಕುರಿತ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ತಂಡ ಇಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು. ಕೋಗಿಲು ಬಡಾವಣೆ ಕುರಿತ ವರದಿಯನ್ನು ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಜಾಗ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆದ ವಿವರ, ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್, ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್, ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಮತ್ತಿತರ ವಿವರವನ್ನು ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ನೂರಕ್ಕೆ ಶೇ. 95ರಷ್ಟು ಮನೆ- ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ವರದಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನೆರೆ ಪರಿಹಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತರು, ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಕಳಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮತದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ.5ರಂದು ಕೋಗಿಲು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಗಮದಡಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದವರು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಾಸೀಮ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಆಗ್ರಹ: ಹಣ ಪಡೆದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟ, ವಾಸೀಮ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನವರು ಇವತ್ತು ಇಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ವಾಸೀಮ್ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದಾತ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡ ಮತ್ತು ಸಚಿವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. 4 ಲಕ್ಷ, 3.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದೆ. ಇವರೇ ಕೆಲವು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಹೇಳಿದರು, ಕೇರಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ತೆವಲಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ನಡೆದಿದೆ. 6 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಗಮದಡಿ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾನೂನಿದೆ. 5 ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ವಾಸಸ್ಥಳ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಬೇಕಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದರಡಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಶೇ 10 ಮನೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕೋಟಾದಡಿ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 58 ಮನೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಈಗ 250 ಜನರು ಇಲ್ಲಿದ್ದುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, 40ರಷ್ಟು ಮನೆಯ ವಿವರ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 94 ಸಿಸಿ ಅಡಿ ಮನೆ ಕೊಡಲು 2015ರ ಮೊದಲೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅವರು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರಬೇಕು. ಹಸ್ತಾಂತರ ಆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇದರಡಿ ಮನೆ ಕೊಡಲಾಗದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆ. ಎಸ್+ 12, ಲಿಫ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಂಥ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕನಿಷ್ಠ 500ರಿಂದ 600 ರೂ. ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೆರಾಕ್ಸ್ಗೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಬಡವರು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ?. ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 2.5 ಲಕ್ಷ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಣ ಕೊಡಲಾಗದು ಎಂದರು. ಅಸಹಜ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಇಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾಳವಿಕಾ ಅವಿನಾಶ್, ಶಾಸಕರಾದ ಮುನಿರಾಜ್, ಕೆ.ಎಸ್. ನವೀನ್, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಮ್ಮೇಶ್ ಗೌಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಹರೀಶ್, ಇತರ ಪ್ರಮುಖರು ಇದ್ದರು.
