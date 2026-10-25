ಜಾತಿ ಕೇಳುವ ಸಮಾಜ ಬೇಡ, ಜ್ಞಾನ ಕೇಳುವ ಸಮಾಜ ಬೇಕು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೌದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 25, 2026 at 9:02 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮಗೆ ಜಾತಿ ಕೇಳುವ ಸಮಾಜ ಬೇಡ, ಜ್ಞಾನ ಕೇಳುವ ಸಮಾಜ ಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಭಾನುವಾರ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೌದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದೇವರು ವರವನ್ನೂ ಕೊಡಲ್ಲ- ಶಾಪನೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಅವಕಾಶ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡುವ ಚಿಂತನೆ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಬುದ್ಧ ಶಾಂತಿಯ ರಾಯಭಾರಿ, ಕರುಣೆಯ ಅಂಬಾರಿ, ಬುದ್ದ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು. ಬುದ್ಧನ ಮಾರ್ಗ ಅರಿತರೇ ಎಲ್ಲರ ಬದುಕು ಕೂಡ ಹಸನಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೌದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ನಳಂದ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅನುದಾನ ಕೇಳಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುದಾನ ನೀಡುವೆ. ರೈತರಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ವಿತರಣೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸೂಯೆ, ಡಿ.ಕೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ದ್ವೇಷ ತರಿಸಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿ, ದ್ವೇಷ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿ. ಅಸೂಯೆಪಡುವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವವರನ್ನು 2028ರಲ್ಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸಿ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟರು.
ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೂಲ ಧರ್ಮ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ. ಕೃಷಿ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಸಾರಿದ್ದು ಬುದ್ಧ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾವಿನ್ಯತೆ ಸಾರಿದ್ದು ಬುದ್ಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನವ ಬೌದ್ಧರಿಗೆ, ಬೌದ್ಧ ಪ.ಜಾತಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೂಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮರಳಬೇಕು. ಬುದ್ಧನನ್ನು ಅಪ್ಪಬೇಕು, ಒಪ್ಪಬೇಕು, ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಧರ್ಮ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಚಿವ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೌದ್ಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಲಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೌದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಜಿಎಸ್ಟಿ ರಹಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದೆ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಘಟನೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಚಿವ ಸಿ.ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾಸಕರಾದ ಎ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಎಂ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಇದ್ದರು.
ನಾವು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ದೂರವಾಗಲಿದೆ: ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಾವು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ದೂರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಂಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು ಬರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು, ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪ್ರಗತಿ, ಬುದ್ಧನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬುದ್ದ ಸಂತೋಷ, ಮಾನವೀಯತೆ, ತ್ಯಾಗ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
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