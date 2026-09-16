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ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲು ನಮಗೆ ಯಾರ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯ ಅನುಮತಿಯೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ- RSS ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಹಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿ, ನೀಡದಿರಲಿ ನಾವು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೋಪಾಲ ಜಿ ಹೇಳಿದರು.

GOPALA
ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೋಪಾಲ್​ ಜಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 16, 2026 at 7:51 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಬಳಿಯ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಿಮಜ್ಜನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕುಣಿದು‌ ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು.

ಮೆರವಣೆಗೆಗೂ ಮುನ್ನ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೋಪಾಲ್​ ಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಜೇನು ಕುಟುಕಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲು ನಮಗೆ ಯಾರ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯ ಅನುಮತಿಯೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಹಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿ, ನೀಡದಿರಲಿ ನಾವು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಹೇಳುವುದು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಕರ್ತವ್ಯ. ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗಣೇಶ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ನೀಡಲಿ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಂದೂ ಎಂಬ ಪದ ಕೇಳಿದರೆ ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬುದ್ಧಿ ಗೃಹಮಂತ್ರಿಗೂ ಬರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರು ಹಿಂದೂ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಮತಾಂತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಿಂದೂ ಯುವಕರಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನಂತೆ ಏಕ ಪತ್ನಿತ್ವವೂ ತಿಳಿದಿದೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಂತೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಗೊತ್ತು. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್‌ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗರು ತಯಾರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆ ತರುತ್ತೇವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮೂಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಂಜಾನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂರು ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಸ್ಲಿಂರು ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನಮಾಜ್​​ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಗಣೇಶೊತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋಣ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಗೋ ಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣರಾದವರು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವವರು ಹಿಂದೂಗಳು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಚರ್ಚ್, ಮಸೀದಿಗಳಿವೆ. ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹಿಂದೂಗಳ ದೇವಾಲಯಗಳ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣಿದೆ. ಬಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದಾಯ ಬರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಮಸೀದಿ, ಚರ್ಚ್​ಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ನಾವು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಗೋಪಾಲ್​ ಜಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

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DHARWAD
RSS
VANDE MATARAM SONG
IDGAH GANESHA PROCESSION
RSS NATIONAL SECRETARY GOPALA JI

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