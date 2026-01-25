ETV Bharat / state

ವಿಐಎಸ್​ಎಲ್​ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ₹5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೆ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರ ಸಹಿ ಬೇಕಿದೆ: ಹೆಚ್​. ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಕೇಂದ್ರದ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಹೆಚ್. ಡಿ‌. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು VISL ಕಾರ್ಖಾನೆ‌ ಪುನಶ್ಚೇತನದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

h-d-kumaraswamy
ಹೆಚ್​. ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 25, 2026 at 7:30 AM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: VISL ಕಾರ್ಖಾನೆ‌ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಸೈಲ್​ನಿಂದಲೇ ಕಾಯಕಲ್ಪ‌ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ 5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಹೆಚ್. ಡಿ‌. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭದ್ರಾವತಿಯ ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ಬಳಿಯ ವಿಐಎಸ್ಎಲ್‌ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತರಳುಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ-2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ಸಿರಿಗೆರೆಯ ತರಳಬಾಳು ಪೀಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೆಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಬೇಕೆಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ನನಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಠದಿಂದ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಅವರ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ‌ ದೇಶ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ‌ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ನಷ್ಟದ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡುವುದು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಂದರು.

Taralubalu Hunnime Festival- 2026 Program
ತರಳುಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮಹೋತ್ಸವ- 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)

ನಮ್ಮ ಉಕ್ಕು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ 5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರದ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರ ಸಹಿ ಬೇಕಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಆಂಧ್ರದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದ ಆರ್​​ಎನ್​ಎಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕೆಂದು ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 21 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಂತೆ ವಿಐಎಸ್ಎಲ್ ‌ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೆಚ್​ ಡಿಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ‌ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನನಗೇನು ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು‌ ಖರೀದಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಂಎಸ್​ಪಿ ದರಕ್ಕಿಂತ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತವಾದಾಗ ರೈತರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ‌ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

The children of Taralabalu School performed a Mallihagga program.
ತರಳುಬಾಳು ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲಿಹಗ್ಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು (ETV Bharat)

ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೊದಲೇ ಭಾಷಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಶ್ರೀಗಳು, VISL ಕಾರ್ಖಾನೆ ಈಗ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ‌. ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ, ಭಕ್ತರಿಂದ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆಯ, ಕೆಲಸದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಿಂತ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ದುಡಿಮೆಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.

ಕಾರ್ಖಾನೆಯು 1926ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದ ಅವರು, ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಪುನಾರಂಭವಾಗಬೇಕೆಂಬ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮುಂದಿಟ್ಟರು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಂಸದ ಬಿ. ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸಂಸದ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ, ಭದ್ರಾವತಿ ಶಾಸಕ ಸಂಗಮೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರಳಬಾಳು ಶಾಲೆಯ ಬಾಲಕಿಯರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಲ್ಲಿಹಗ್ಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.‌

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

