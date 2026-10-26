ಅರಮನೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದು, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ಕಾರದ್ದು, ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ನಿರ್ಧಾರವೂ ಸರ್ಕಾರದ್ದೇ: ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ರಾಜಮಾತೆ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು, 4 ಪುಟಗಳ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 26, 2026 at 2:03 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ಕಾರದ್ದು, ಅರಮನೆ ಜಾಗವೂ ಸರ್ಕಾರದ್ದು. ದಸರಾ ಆಚರಣೆಯ ನಿರ್ಧಾರವೂ ಸರ್ಕಾರದ್ದೇ. ರಾಜಮನೆತನದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜಮಾತೆ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಲಹೆ ಸಹಿತ 4 ಪುಟದ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ರಾಜ ಮನೆತನದವರಿಗೆ ಏನು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕೋ, ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಾಜಮನೆತನ-ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ಅಗತ್ಯ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಅಂಬಾರಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಉದ್ಭವಿಸಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.
ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಮನೆಯ ಆಸ್ತಿ, ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ದಸರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದರೆ, ರಾಜಮಾತೆ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ: ನಾವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಧಿಕೃತ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಸಹಾಯ ಕೋರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿನ ಜಟ್ಟಿಕಾಳಗದ ದಿನ ಗೊಂದಲ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಏಳು ದಿನ ದಸರಾ ಬೇಡ, ಎರಡು ದಿನ ಅರಮನೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಿ ಎಂಬ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಕುರಿತು ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಕರೆದರೆ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂತಹ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಜನ ಸೇರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಿದ್ಧ: 1971 ರಿಂದಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ದಸರಾ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾಡಹಬ್ಬ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ದಸರಾ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬರೆದಿರಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧ, ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಸರಾ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜಮನೆತನ ದಸರಾ ನಡೆಸಲು ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರರು, ಖಾಸಗಿ ದಸರಾ ನಡೆಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮನ್ವಯತೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಜಟ್ಟಿಗಳು-ಪೊಲೀಸರ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅಂಬಾರಿ ಕಟ್ಟುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದ ವಿಚಾರ, ಪೊಲೀಸರು ಬಿಡದಿದ್ದರೂ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕುಳಿತು ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು. ಪೊಲೀಸರಿಂದಾದ ತೊಂದರೆ ಕುರಿತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
7 ದಿನ ದಸರಾ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಸರ್ಕಾರ 7 ದಿನ ದಸರಾ ಆಚರಿಸುವ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಜೆಟ್ಟಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಎಸಿಪಿ, ಡಿಸಿಪಿಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರ ವರ್ಶನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ನಾವು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲಿದೆ. ಯಾರು ಆರೋಪಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಅವರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ತಂದೆಯವರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
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