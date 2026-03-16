ಹೆಚ್ಚಾದ ತಾಪಮಾನ : ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಿಂಪಡಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಿಂಪಡಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಿಂಪಡಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 16, 2026 at 5:58 PM IST

ಮೈಸೂರು : ಬೇಸಿಗೆಯ ತಾಪಮಾನ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳ ದೇಹ ತಂಪಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಂಪಡಣೆ ಹಾಗೂ ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶತಮಾನ ಕಂಡ ಮೈಸೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯವು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮೃಗಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 35 ಲಕ್ಷ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 1500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇವೆ. ಸುಮಾರು 140ಕ್ಕೂ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ.

ಮೃಗಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಶಶಿಧರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಆಹಾರದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ : ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಂಸಹಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊರಿಲ್ಲಾ, ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೋತಿ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಳನೀರು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಒಆರ್​ಎಸ್, ಕರಬೂಜ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರಡಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನೀರಿನಂಶವಿರುವ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಸಿ ಹುಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಹಸಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿ ತರಕಾರಿಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಿಂಪಡಣೆ (ETV Bharat)

ಮಾಂಸಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ಚಿರತೆಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನೀರಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಧಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯ (ETV Bharat)

ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮನೆ ಬಳಿ ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾನ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಅವುಗಳು ತಂಪಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ ಜಿಂಕೆ, ಸಂಬಾರ್ ಹಾಗೂ ಆನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಸರಿನ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯ (ETV Bharat)

ಮೃಗಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಶಶಿಧರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಡಲ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ತಣ್ಣಗಿಡಲು ನೀರಿನ ಸಿಂಪಡಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಏರ್ ಕೂಲರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಸಮಯವನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃಗಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ತಾನು ಓದಿದ ಶಾಲೆಗೆ ₹3.5 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

