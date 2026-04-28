ಚಾಮರಾಜನಗರ : ಡಿಸಿ, ಎಸ್ಪಿಗಳಿರುವ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲೇ ಜಲಕ್ಷಾಮ; ನಗರಸಭೆ ವಿರುದ್ಧ ನಿವಾಸಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶ

ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಇರುವ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲೇ ಜಲಕ್ಷಾಮ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು
Published : April 28, 2026 at 7:35 PM IST

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸೇರಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರುವ ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲೇ ಜಲಕ್ಷಾಮ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗದೇ ಜನರು ಪಡಿಪಾಟಲು ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೇ ನೀರಿಗೆ ತತ್ವಾರ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂದು ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಧ ತಾಸು ನೀರನ್ನೂ ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಮಂದಿ ನೌಕರರೇ ಇದ್ದು, ನಿತ್ಯ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿವಾಸಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸಿ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ವಾರ್ಡ್ ನಂ 26ಕ್ಕೆ 2 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್​ಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀರೂಪ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾದರು.

ಡಿಸಿ ಶ್ರೀರೂಪ ಅವರ ಮನೆಗೂ ನೀರಿಲ್ಲ : ತನ್ನ ಮನೆಯೂ ಇದೇ ವಾರ್ಡ್​ಗೆ ಬರಲಿದೆ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವುದು ನಿಜ ಎಂದು ಡಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್​​ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ‌ ನೀಡಿದ್ದು, ರೀ ಬೋರಿಂಗ್, ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮೇ‌ 15ರೊಳಗೆ ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೇ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ತ್ವರಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು‌ ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಡಾವಣೆಗಳು, ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಸ ಇರುವ ವಾರ್ಡ್​ಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತಟ್ಟಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಹನಿ ನೀರಿಗೂ ತತ್ವಾರ: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಾಳ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ತತ್ವಾರ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಹನಿ ನೀರಿಗೂ ಹಾಹಾಕಾರ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಜನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿಗಾಗಿಯೇ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಜನರು ಹೈರಾಣಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು.

