ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ: ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಅಭಾವದಿಂದ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲೂ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ!
ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒಳ ಹರಿವು ಕ್ಷೀಣವಾಗಿದ್ದು, ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಿರುವ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ವರದಿ: ವೆಂಕಟ್ ಪೊಳಲಿ.
Published : July 8, 2026 at 1:22 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನಮಟ್ಟ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಬರಗಾಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುವ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನಮಟ್ಟ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಬಹುತೇಕ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಳಹರಿವು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲದ ಭೀತಿ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ತಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ: ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ ಹೊಂದಿರುವ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಇದೀಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 21 ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಈ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸುಮಾರು 3,679 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಶರಾವತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ (ಎಸ್ಜಿಎಸ್), ನಾಗಜ್ಹರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ (ಎನ್ಪಿಹೆಚ್) ಮತ್ತು ವಾರಾಹಿ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಜಲವಿದ್ಯತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಾಗಿವೆ. ಎಸ್ಜಿಎಸ್ 1,035 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಎನ್ಪಿಹೆಚ್ 900 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ವಾರಾಹಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ಸುಮಾರು 460 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 13,533 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಗರಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 240-258 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 218 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒಳ ಹರಿವು ಕ್ಷೀಣವಾಗಿದ್ದು, ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಿರುವ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ತೀವ್ರ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ 1,568 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಷ್ಟು ನೀರು ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಅದೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅದು ಸುಮಾರು 4,430 ಮಿ.ಯು. ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 2,862 ಮಿ.ಯು. ರಷ್ಟು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಷ್ಟು ನೀರು ಲಭ್ಯತೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಾದ ಶರಾವತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ (ಎಸ್ಜಿಎಸ್), ನಾಗಜ್ಹರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ (ಎನ್ಪಿಹೆಚ್) ಮತ್ತು ವಾರಾಹಿ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ನಿತ್ಯ ಒಟ್ಟು 15.67 ಮಿ.ಯು. ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಸುಮಾರು 25.40 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಸದ್ಯ ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 5.95 ಮಿ.ಯು. ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 20.69 ಮಿ.ಯು. ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 40.09 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಈ ಬಾರಿ ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 21.62 ಮಿ.ಯು. ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬಹುತೇಕ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶೂನ್ಯ: ಬಹುತೇಕ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬರದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಜುಲೈ 6ರ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ನೋಡಿದರೆ ಬಹುತೇಕ ಕಿರು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇದೆ. ಶರಾವತಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದ 10 ಘಟಕಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 5 ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜುಲೈ 6ಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 5.80 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಎನ್ಪಿಹೆಚ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ 6 ಘಟಕಗಳ ಪೈಕಿ 4 ಘಟಕಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜು.6ಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 3.76 ಮಿ.ಯು. ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ವಾರಾಹಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಎಲ್ಲಾ 4 ಘಟಕಗಳಿಂದ 6.11 ಮಿ.ಯು. ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ, ಸೂಪ, ಭದ್ರಾ, ಘಟಪ್ರಭಾ, ಶಿವಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಶಿಂಶಾ, ಟಿಬಿ ಡ್ಯಾಂ, ಮುನಿರಾಬಾದ್, ಎಲ್ ಡಿಪಿಹೆಚ್ ಮತ್ತು ಎಂಡಿಪಿಹೆಚ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ: ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಎಲ್ ನಿನೊ (El Niño) ಪರಿಣಾಮ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಶೇಷ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಬಹುದು. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಶೇಷ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ತುರ್ತು ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದ ಸಮರ್ಥ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು (BESS), ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು (PSPs) ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಎಂ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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