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ಭರ್ತಿ ಆಗದ ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ, 4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಜಲಕ್ಷಾಮದ ಭೀತಿ: 52 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನವಿಲುತೀರ್ಥ ತುಂಬಿದ್ದು ಕೇವಲ 11 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ!

ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 14 ತಾಲೂಕುಗಳ ಆಯ್ದ ಗ್ರಾಮ, ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ನಗರಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ನವಿಲುತೀರ್ಥ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿ ಆಗದಿರುವುದು ರೈತರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ.

WATER SHORTAGE IN NAVILUTEERTHA
ನವಿಲುತೀರ್ಥ ಜಲಾಶಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 7, 2026 at 6:48 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನವಳ್ಳಿ ಬಳಿ 1974ರಲ್ಲಿ ನವಿಲುತೀರ್ಥ ಜಲಾಶಯ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜೀವನಾಡಿ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗದ ಪರಿಣಾಮ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ್ದು ಕೇವಲ 11 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿ ಆಗದಿರುವುದು, ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಲದಾಹ ತೀರಿಸಲು ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯ ಎಂದರೆ ಅದು ನವಿಲುತೀರ್ಥ ಜಲಾಶಯ. ಖಾನಾಪುರ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ತುಂಬಿ ಹರಿದು, ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಳೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಜಲಕ್ಷಾಮ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ.

ಭರ್ತಿ ಆಗದ ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ, 4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಜಲಕ್ಷಾಮದ ಭೀತಿ: (ETV Bharat)

ಈಗ ಅಂತಹದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. 37.731 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ನವಿಲುತೀರ್ಥ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 21.875 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ‌ 15.856 ಟಿಎಂಸಿ ಜಲಾಶಯ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಇದೇ ದಿನ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಜಲಾಶಯ ಪೂರ್ತಿ ಭರ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. 4,094 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹರಿವು ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಳ ಹರಿವು ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ 194 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಹೊರ ಹರಿವು ಇದೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2ನೇ ವಾರ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕಣಕುಂಬಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ, ಈ ಸಲ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿ ಆಗುವುದು ಅನುಮಾನ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ 14 ತಾಲೂಕುಗಳ ಆಯ್ದ ಗ್ರಾಮ, ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ನಗರಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 1.96 ಲಕ್ಷ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ನವಿಲುತೀರ್ಥ ಜಲಾಶಯ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಲದಂಡೆ ಮತ್ತು ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಣದವರೆಗೆ 148 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾಲುವೆ ಮುಂದೆ 8 ಕಿ.ಮೀ. ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ನರಗುಂದವರೆಗೆ ಉಪ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬದಾಮಿವರೆಗೆ 150 ಕಿ.ಮೀ. ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದರು. 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಿಂದ 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿವರೆಗೆ ಮಲಪ್ರಭಾ ಬಲದಂಡೆ ಮತ್ತು ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ 20 ಟಿಎಂಸಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹರಿಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬುವುದೇ ಅನುಮಾನ ಎಂಬಂತಾಗಿದ್ದು, ರೈತರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ.

ಡ್ಯಾಂ ಎಇಇ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಜಲಾಶಯದ ಎಇಇ ವಿವೇಕ ಮುದಿಗೌಡರ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಎರಡು ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ 20 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಈಗ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 21.875 ಟಿಎಂಸಿ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕುಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ 14 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಲ ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡೂ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ 1 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಿ: ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳರ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ವರ್ಷ ಮಲಪ್ರಭಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಭರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರಗಾಲದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬಲದಂಡೆ ಮತ್ತು ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ತಲಾ 4 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿಸುವಂತೆ, ಸಮಸ್ತ ಮಲಪ್ರಭಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವೇರಿ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರದಾಟ; ಇರುವುದೊಂದೇ ಕೊಳವೆಬಾವಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಲುಷಿತ ನೀರು!

TAGGED:

WATER SHORTAGE IN NAVILUTEERTHA
NAVILUTEERTHA RESERVOIR
MALAPRABHA DAM
BELAGAVI
NAVILUTEERTHA DAM

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