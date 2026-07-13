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ಆನೆಗೊಂದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಬಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ; ರೈತರ ಗೋಳು

ಆನೆಗೊಂದಿ-ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಬಾಳೆ ತೋಟಗಳು ನೀರಿನ ಅಭಾವದಿಂದ ಬಾಡುತ್ತಿವೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಳಹರಿವು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Water Shortage Banana crop
ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಬಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 13, 2026 at 10:36 PM IST

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ಗಂಗಾವತಿ: ತಾಲೂಕಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆನೆಗೊಂದಿ-ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಬಾಳೆ ತೋಟಗಳು ನೀರಿನ ಅಭಾವದಿಂದ ಬಾಡುತ್ತಿವೆ. ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಒಣಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಳಹರಿವು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಫಲ ಕೊಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಳೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನೀರು ತಲುಪದಿರುವುದು ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆನೆಗೊಂದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಗಾಳಿ, ಕೋತಿಗಳ ಹಾವಳಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಧಾರಣೆ, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಬಾಳೆ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Water Shortage Banana crop
ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಬಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ (ETV Bharat)

ಮರೆಯಾದ ವಿಶೇಷ ತಳಿ: ಆನೆಗೊಂದಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಮೃದ್ಧ ಬಾಳೆ ತೋಟಗಳಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸುಗಂಧಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಎಂಬ ಎರಡು ತಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಿಗುತಿತ್ತು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸುಗಂಧಿ ಎಂಬ ಬಾಳೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರದೇಶ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧಿ ಬಾಳೆಯ ತವರಾಗಿದ್ದ ಆನೆಗೊಂದಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ತಳಿಯ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಮರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Water Shortage Banana crop
ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಬಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ (ETV Bharat)

ರೈತರಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ: ವಿಶೇಷ ತಳಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡುವ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಕೆಲವೇ ರೈತರು ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಅಭಾವದಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಹಲವು ಬಾಳೆ ತೋಟಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬಾಡಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ರೈತರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ದಿನ ಕಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ರೈತರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದು ರೈತರ ಮನವಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ರೈತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯಕ, `ಮೊದಲು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೋಡಿ. ನಂತರ ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. ಬಾಳೆ ತೋಟಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಜನಾದ್ರಿ ದೇಗುಲದ ಹುಂಡಿ ಹಣ ಎಣಿಕೆ: ನೇಪಾಳ, ಯುಎಸ್ಎ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ - ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಪತ್ತೆ

TAGGED:

ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ
KOPPAL
ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ
ನೀರಿನ ಕೊರತೆ
WATER SHORTAGE BANANA CROP

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