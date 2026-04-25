ಹನಿ ನೀರಿಗೂ ತತ್ವಾರ, ಬೋರ್ ಕೊರೆದ್ರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಜೀವಜಲ; ಕೂಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಗುಡಾಳ್' ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಾಳ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜನರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ರಿಪೋರ್ಟರ್​ ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

water-scarcity-in-gudal-village-of-davanagere-taluk
ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರು ನೀರಿಗಾಗಿ ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು (ಎಡಬದಿ) ಮಹಿಳೆಯರು ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದು (ಬಲಬದಿ) (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 25, 2026 at 3:57 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ : ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಾಳ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ತತ್ವಾರ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹನಿ ನೀರಿಗೂ ಹಾಹಾಕಾರ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಜನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿಗಾಗಿಯೇ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜನರು ಹೈರಾಣಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿದ್ರೂ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಹನಿ ನೀರು ಸಿಗದೇ ಇರುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಖಾಸಗಿ ಬೋರ್​ವೆಲ್​​ನಿಂದ ನೀರು ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್, ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಪಿಡಿಒ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ನೀರಿಗಾಗಿ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲಬೇಕಿದೆ : ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು, ಯುವತಿಯರು, ವಯೋವೃದ್ದರು ಹಾಗೂ ಪುರುಷರು ನೀರಿಗಾಗಿ ಪಾಳೆಯಂತೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನೀರು ತರುವ ಗಾಡಿಗಳಿದ್ದು, ಎಂಟು ಕೊಡ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀರು ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

water-scarcity-in-gudal-village-of-davanagere-taluk
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಗಿತ್ತೆ ಮಾದವ ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಈಗಲೇ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರು ಒದಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​​ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜ‌ನ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಬೋರ್ ಕೊರೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿದ್ರೂ ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 15-20 ಕೊಡ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಒಂದು ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗಿಸಬಹುದು. ಹೊಲಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 700-800 ಕುಟುಂಬಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಂಚೆ ಹುಲಿಕಟ್ಟೆ, ಆನೇಕಲ್, ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ನೀರು ತರುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಬಳಸುವ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈಗಲೂ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನೀರನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.‌ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಮಳೆಗಾಲ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಬುತ್ತಿ : 'ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಊರಲ್ಲಿ ಬೋರ್​​ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿದ್ರೂ ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿ, ಹೊಲಗಳಿಂದ ನೀರು ತರುತ್ತೇವೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇ ನೀರಿನ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಜನ ದಬ್ಬುತ್ತಾರೆ. ನೂರಾರು ಗಾಡಿಗಳು ನೀರಿಗಾಗಿ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. 1800 ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಊರು ನಮ್ಮದು. ಗ್ರಾಪಂಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೋರ್​​ವೆಲ್ ಹೊಡೆಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇರುವ ಬೋರ್ ರೀ ಬೋರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಕಲ್ಲೇಶ್ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು. ಕುಡಿಯಲು, ಬಳಸಲು ನೀರಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ವಿದ್ಯುತ್​ಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು. ನೀರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತರಬೇಕು. ಬೋರ್​​ವೆಲ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ. ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ನೀರು ತರುತ್ತೇವೆ. ನೀರು ತರುವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪಿಡಿಒ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳುವುದೇನು? 'ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಸುಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮೋಟಾರ್​ಗಳನ್ನೂ ಸರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬೋರ್​​ವೆಲ್​​ಗಳಿವೆ. ಎರಡು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಬೋರ್​​ವೆಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ತಂದು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಬೋರ್​​ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿದ್ರೂ ಮುಕ್ಕಾಲು ಇಂಚು ನೀರು ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

