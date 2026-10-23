ಕೂಗಳತೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಳೆಕೆರೆ ಇದ್ದರೂ ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಬರ: ಏಷ್ಯಾದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಳಿಕೆ!
ವರದಿ- ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.: ಸೂಳೆಕೆರೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಎದುರಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಉಲ್ಭಣವಾಗ್ತಿದೆ.
Published : October 23, 2026 at 4:47 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಳೆಕೆರೆ (ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ)ಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೀಪದ ಕೆಳಗೆ ಕತ್ತಲು ಎಂಬಂತೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸೂಳೆಕೆರೆ ಇದ್ದರೂ ಚನ್ನಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಬರ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ತತ್ವಾರ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೀಗೆ ನೀರು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪದ ಕೆಳಗೆ ಕತ್ತಲು ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಟ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಕೆರೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಎದುರಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಭಣವಾಗ್ತಿದೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಂತಿಸಾಗರ ಕೆರೆ ಜಲಪಾತ್ರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೂರಾರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದೆ.
129 ಗ್ರಾಮ 9 ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು: ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ 129 ಗ್ರಾಮಗಳು, 9 ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇದೇ ಕೆರೆಯಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ದುರಂತ ಎಂದರೆ ಭದ್ರಾ ಕಾಲುವೆ ನೀರು ಬಾರದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಮಳೆ ಆಗದ ಕಾರಣ ಕೆರೆ ನೀರು ತಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಿದೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ದುಃಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಜನ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 13 ತಡೆದು ನೂರಾರು ಜನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಗಾರು ಅಭಾವ, ಆವರಿಸಿದ ಬರ!: ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಕೆರೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀರು ಹೊರಬಿಡುವ ಇಡೀ ತೂಬಿನ ಮಂಟಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಂಟಪದಿಂದ ತೀರ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸಿ ಫೋಟೋಗೆ ಫೋಸ್ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು.
ಈ ಕುರಿತು ಚನ್ನಗಿರಿ ಎಸಿ ಚನ್ನಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಒ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ತಕ್ಷಣ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿಲ್ಲ. ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಶಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸೂಳೆಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರು ಕೊಡುವ ಗುರಿ ಇದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಮಾಡಾಳ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಸೂಳೆಕೆರೆಯಿಂದ ಚನ್ನಗಿರಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಮೋಟಾರ್ಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಉಬ್ರಾಣಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೋಟಾರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಹೊಳಲ್ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಚನ್ನಗಿರಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಬದ್ಧತೆ ಬೇಕೇ" ಎಂದು ಶಾಸಕರಿಗೆ ತಿವಿದರು.
"ಕೆರೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 27 ಅಡಿ ಇದೆ. ಸದ್ಯ 18 ಅಡಿ ನೀರು ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 09 ಅಡಿ ನೀರು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಡೀ ಕೆರೆ ತುಂಬಬೇಕಿತ್ತು. ಮುಂಗಾರು ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಭದ್ರಾ ಶಾಕ ನಾಲೆ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಲುವೆ ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮಳೆಗೆ ತುಂಬಬೇಕಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಒಂಬತ್ತು ಅಡಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ರೈತರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ತೇಜಸ್ವಿ ಪಟೇಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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