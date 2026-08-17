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ಮೈಸೂರು: ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್, ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ

ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ ಒಳ ಹರಿವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ನದಿಗೆ ಹರಿಬಿಡುತ್ತಿರುವುದು ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

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ಕಾವೇರಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನದಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 17, 2026 at 1:26 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ 16,685 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಒಳ ಹರಿವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ನದಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿರುವುದು ಈಗ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಾದ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಒಳ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಸುಮಾರು 16,685 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ನದಿಗೆ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪ್ರತಿದಿನ 12,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ನದಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

CAUVERY AND KABINI RESERVOIRS
ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನದಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ (ETV Bharat)

ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಹೊರ ಹರಿವು: ಇಂದು ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಬಳಿ ಇರುವ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 124.80 ಅಡಿ, ಇಂದಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 109.55 ಅಡಿ. ಒಳ ಹರಿವು 2,069 ಕ್ಯೂಸೆಕ್, ಹೊರ ಹರಿವು 3,186 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದೆ.

ಇನ್ನು ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 84 ಅಡಿ, ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ 80 ಅಡಿ. ಒಳ ಹರಿವು 7,747 ಕ್ಯೂಸೆಕ್, ಹೊರ ಹರಿವು 13,600 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ ಒಳ ಹರಿವು ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ನಿಂದ 2,069 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಬಿನಿಯಿಂದ 7,747 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳ ಹರಿವಿದ್ದು, ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ 9,816 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳ ಹರಿವಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊರ ಹರಿವು 16,885 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದ್ದು, ಈಗ ರೈತರು ನಮ್ಮ ಎರಡು ಜಲಾಶಯಗಳು ತುಂಬಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನದಿಗೆ ಏಕೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ಅದರಲ್ಲೂ ಕಬಿನಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಹರಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನದಿಗೆ ಏಕೆ 16,685 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂದು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡ ಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

CAUVERY AND KABINI RESERVOIRS
ಕಾವೇರಿ ಜಲಾಶಯ (ETV Bharat)

ರೈತ ಮುಖಂಡ ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇರಳದ ವಯನಾಡು ಹಾಗೂ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಬಿನಿ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಆರ್. ಎಸ್ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಒಳ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನದಿಗೆ ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ ಒಳ ಹರಿವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ, ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ: ನದಿಗೆ ಕಬಿನಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್. ಎಸ್ ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ 16,685 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಮೈಸೂರಿನ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಈ ನೀರು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ 75% ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ: ಆಲಮಟ್ಟಿ, ಘಟಪ್ರಭಾ, ನಾರಾಯಣಪುರ ಡ್ಯಾಂಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಭರ್ತಿ

TAGGED:

ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ
MYSURU
CWMA
ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ
CAUVERY AND KABINI RESERVOIRS

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