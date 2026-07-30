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ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಬಂದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ! ರೈತರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಆದೇಶ

ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಕೃಷಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಕುಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಬಂದ ನೀರು
ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ಹರಿದು ಬಂದ ನೀರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 30, 2026 at 10:19 AM IST

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ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವರದಾನವಾಗಿರುವ ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಬಂದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಆದೇಶ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ಕೃಷಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿರುವುದು ರೈತರಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆರಾಯ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದಂತಾಗಿವೆ. ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ಮೂರು ಬಾರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಲುವೆ ಇದ್ದ ಹಿರೇಕೆರೂರು, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕುಗಳ ರೈತರು ಹರ್ಷಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶ ಆತಂಕ ತಂದಿದೆ. ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಕಾಲುಗೆ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು. ಅಲ್ಲದೆ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರಿದ್ದರು ಬೆಳೆಗೆ ಬಳಸದಂತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೈತರದ್ದಾಗಿದೆ.

ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಆದೇಶ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬೆಳೆದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಸೋಯಾಬಿನ್, ಹತ್ತಿ, ಶೇಂಗಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆದೇಶ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಫಕ್ಕೀರಗೌಡ ಗಾಜಿಗೌಡ್ರ, ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ರೈತರಿಗೆ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಜೀವನದಿಯೇ. 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ರೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀರು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಬೆಳೆ ತಗೆಯಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರು ಆಸೆ ಕಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೃಷಿಗೆ ಬಳದಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಈ ಆದೇಶ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು. ರೈತರು ನೀರು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೈತ ಸಹದೇವಪ್ಪ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆವಿಮೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಪರಿಹಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಕಾಲುವೆ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಜವಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯುಟಿಪಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೀರನ್ನ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೇ ರೈತರ ಕೆಲ ಬೆಳೆಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯುಟಿಪಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವಿ ನೆಗಳೋರೆ, ಯುಟಿಪಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 25,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೂ ಅಧಿಕ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರೂಣಿಸಬಹುದು. ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಕಟ್ಟಿ ತುಂಬಿಸಲು ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಬರುವ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಒಂದು ಯುನಿಟ್​ಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ನೀರಿರಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಯುನಿಟ್‌ಗೆ ಮೂರು ದಿನ ಹಾವೇರಿ ಯುನಿಟ್‌ಗೆ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಳಸದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ರೈತರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಗ ಕೇವಲ ಜನ ಜಾನುವಾರು ಕುಡಿಯಲು ಮತ್ತೆ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಈ ನೀರು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದರು.

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ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ
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