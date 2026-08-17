ರಾಜ್ಯದ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ 75% ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ: ಆಲಮಟ್ಟಿ, ಘಟಪ್ರಭಾ, ನಾರಾಯಣಪುರ ಡ್ಯಾಂಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಭರ್ತಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರವು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ (IANS)
Published : August 17, 2026 at 12:39 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಶೇ.75ರಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ 673.92 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದೆ. ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 96,927 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 58,438 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಹೊರಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಹಿಡಕಲ್ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 183.56 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದೆ. (22,696 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 2,022 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು).
- ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, ಈಗ 83.57 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ (ಒಳಹರಿವು 11,191 ಕ್ಯೂಸೆಕ್, ಹೊರಹರಿವು 2,022 ಕ್ಯೂಸೆಕ್).
- ಸೂಪಾ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 145.33 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 82.85 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದೆ. (ಒಳಹರಿವು 9,751 ಕ್ಯೂಸೆಕ್).
- ವಾರಾಹಿ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 31.13 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, ಈಗ 17.15 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ (ಒಳಹರಿವು 1,753 ಕ್ಯೂಸೆಕ್).
- ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಜಲಾಶಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 114.57 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 88.79 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. (ಒಟ್ಟು 14,062 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು 21,773 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ).
- ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 8.50 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 8.25 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದೆ (ಒಳಹರಿವು 2,928 ಕ್ಯೂಸೆಕ್, ಹೊರಹರಿವು 2,699 ಕ್ಯೂಸೆಕ್).
- ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 37.10 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, 32.20 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ (ಒಳಹರಿವು 3,905 ಕ್ಯೂಸೆಕ್, ಹೊರಹರಿವು 4,875 ಕ್ಯೂಸೆಕ್).
- ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 49.45 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 31.27 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದೆ (ಒಳಹರಿವು 2,069 ಕ್ಯೂಸೆಕ್, ಹೊರಹರಿವು 3,186 ಕ್ಯೂಸೆಕ್).
- ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 19.52 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ 17.06 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದೆ (ಒಳಹರಿವು 7,747 ಕ್ಯೂಸೆಕ್, ಹೊರಹರಿವು 13,600 ಕ್ಯೂಸೆಕ್).
- ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಜಲಾಶಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 422.45 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 378.31 ಟಿಎಂಸಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 60,169 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 34,643 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ.
- ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 71.54 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, ಈಗ 56.60 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದೆ (ಒಳಹರಿವು 3,154 ಕ್ಯೂಸೆಕ್, ಹೊರಹರಿವು 203 ಕ್ಯೂಸೆಕ್).
- ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 105.79 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, 93.09 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ (ಒಳಹರಿವು 16,923 ಕ್ಯೂಸೆಕ್, ಹೊರಹರಿವು 7,880 ಕ್ಯೂಸೆಕ್).
- ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 51.00 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ತಲುಪಿ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ (ಒಳಹರಿವು 8,523 ಕ್ಯೂಸೆಕ್, ಹೊರಹರಿವು 4,655 ಕ್ಯೂಸೆಕ್).
- ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 37.73 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 21.83 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದೆ (ಒಳಹರಿವು 2,842 ಕ್ಯೂಸೆಕ್, ಹೊರಹರಿವು 1,194 ಕ್ಯೂಸೆಕ್).
- ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 123.08 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, 122.48 ಟಿಎಂಸಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ತಲುಪಿದೆ (ಒಳಹರಿವು 30,243 ಕ್ಯೂಸೆಕ್, ಹೊರಹರಿವು 23,325 ಕ್ಯೂಸೆಕ್).
- ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯವೂ ಕೂಡ ತನ್ನ 33.31 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ (ಒಳಹರಿವು 21,881 ಕ್ಯೂಸೆಕ್, ಹೊರಹರಿವು 20,783 ಕ್ಯೂಸೆಕ್).
- ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 30.42 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 23.27 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಈ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವು ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ.
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