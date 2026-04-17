100 ಅಡಿಗೆ ಕುಸಿದ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ: ಕಾದಿದೆಯೇ ಸಂಕಷ್ಟ?
ಕೆಆರ್ಎಸ್, ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಆರ್ಎಸ್ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 70 ಅಡಿ ಕುಸಿದರೂ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿಳಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ.
Published : April 17, 2026 at 6:28 PM IST
ಮೈಸೂರು: ನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಜೀವನದಿ ಕಾವೇರಿಯ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆಯ ಬಳಿಯ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯಗಳು ಮೈಸೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 100 ಅಡಿ ತಲುಪಿದೆ. ಅದರಂತೆಯೇ, ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 2,261 ಅಡಿ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 70 ಅಡಿ ಕುಸಿದರೂ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿಳಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 30 ಅಡಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾದರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೇರಳದ ವಯನಾಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವರುಣ ಆರ್ಭಟಿಸಿದರೆ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಯವಿದ್ದು, ದಿನೇ ದಿನೇ ಎರಡು ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟ 124.80 ಅಡಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 100.96 ಅಡಿ ಇತ್ತು. ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಗರಿಷ್ಟ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ 49.452 ಟಿಎಂಸಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 23.571 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದೆ. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 74 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ 4,033 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಹೊರಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನದಂದು ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 101.35 ಅಡಿ ನೀರಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಅಡಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, 2024ರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 83.22 ಅಡಿ ನೀರಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಅಡಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ: ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟ 2,284 ಅಡಿಗಳಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂದು 2,261 ಅಡಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟ 19.52 ಟಿಎಂಸಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ 7.73 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ.
ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 88 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಜಲಾಶಯದಿಂದ 1,200 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ 2,266 ಅಡಿ ನೀರಿತ್ತು. 2024ರಲ್ಲಿ 2,262 ಅಡಿ ಇತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ 5 ಅಡಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
"ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ನೂರು ಅಡಿಗೆ ಕುಸಿದರೂ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 2,261 ಅಡಿಗೆ ಇಳಿದರೂ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 70 ಅಡಿವರೆಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾಗಿ, ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗಬಹುದು. ಮೈಸೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದಿಂದ 240 ಎಂಎಲ್ಡಿ, ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ 100 ಎಂಎಲ್ಡಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ವೇಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಎರಡು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಇರುವ ಕಾರಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
