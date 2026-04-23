ಉಣಕಲ್ ಕೆರೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾದ ಜಲಕಳೆ: 14.5 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಅಂತರಗಂಗೆ

ವರದಿ- ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗಡ್ಡದ: ಉಣಕಲ್ ಕೆರೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಜತೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದಲೂ 8-10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಅನುದಾನ ವ್ಯಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

Water Lettuce threat to beauty of Unakal Lake
ಉಣಕಲ್ ಕೆರೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾದ ಜಲಕಳೆ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 23, 2026 at 11:23 AM IST

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಾಣಿಜ್ಯ ‌ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾನಗರಿ ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಉಣಕಲ್ ಕೆರೆ ಅವಳಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಲ ಕಳೆ(ಅಂತರ ಗಂಗೆ) ಉಣಕಲ್‌ಕೆರೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

ಇದರ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 14.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಜಲ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಜಲಕಳೆ ಇಡೀ ಕೆರೆಯನ್ನು ಪುನಃ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದರ ಜತೆಗೆ ಕೆರೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೂ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಣಕಲ್ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿನ ಜಲ ಕಳೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಜಿಎಂಎಸ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 14.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ವ್ಯಯಿಸಿದರೂ ಕಳೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಿವಾರಣೆಗೆ ವ್ಯಯಿಸಿದ ಅಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ.

ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ: ಕಳೆದ ವರ್ಷವಷ್ಟೇ ಕಂಪನಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತರಗಂಗೆ ಕೆರೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜಲ ಕಳೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಜತೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದಲೂ 8-10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಧಿಕ ಅನುದಾನ ವ್ಯಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿನ ಜಲಕಳೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದು ಕೆರೆಯ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ದುರ್ನಾತ ಬೀರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ವಾಯುವಿಹಾರ, ಕೆರೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡಾ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಬೋಟಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಲ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯದಂತಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಪ್ಪದ ಚರಂಡಿ ನೀರು: ಸದ್ಯ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಸುತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡರೂ, ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಕೆರೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದು, ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡು ಜಲ ಕಳೆ ಉಲ್ಬಣ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ 3 ಎಂಎಲ್​ಡಿ ಸಾರ್ಮಥ್ಯದ ಎಸ್‌ಟಿಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್​​ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ.

ಇದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮ ಉಣಕಲ್ ಶ್ರೀನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮೂಲ (ಕ್ಯಾಚ್‌ಮೆಂಟ್) ಪ್ರದೇಶ ದಿಂದಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಕೆರೆಗೆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರುವ ಚರಂಡಿ ನೀರು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕ್ಯಾಚ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಂದಾದರೆ, ಕೆರೆಗೆ ನೀರಿನ ಮೂಲವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವ ಆತಂಕವಿದೆ. ಇಂತಹ ಹಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೆರೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕೆರೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವ ಚರಂಡಿ ನೀರು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಜನರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.

ಈ‌ ಕುರಿತಂತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಶಿವಾನಂದ ಮುತ್ತಣ್ಣನವರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಉಣಕಲ್ ಕೆರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ‌ ನೀರು ಕೆರೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಜಲಕಳೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಾನು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಈಗ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯ ಎದ್ದು‌ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 15 ಜನ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹಿಂದೆ ಮೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಉಣಕಲ್ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಯುಜಿಡಿ‌ ಲೈನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉಣಕಲ್ ಕೆರೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಸಂಜೀವ ದುಮ್ಮಕನಾಳ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಉಣಕಲ್ ಕೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. 14.5 ಕೋಟಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಯಾವಾಗ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಣ ನುಂಗುವ ಕೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಸ್ಥಳ ಮಾಡಬೇಕು.‌ ನಿಮ್ನ ಕಡೆ ಮಾಡಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ರೆ ಕೆರೆಯನ್ನು ಉಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಈ‌ ಕುರಿತಂತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ. ರುದ್ರೇಶ ಘಾಳಿ ಈಟಿವಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಉಣಕಲ್ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಲಕಳೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಸೇರುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಕೆರೆ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡು ಜಲ ಕಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಡೈವರ್ಶನ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಸ್‌ಟಿಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

