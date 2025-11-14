Bihar Election Results 2025

ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ನೀರು ಕೊಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ: ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್

ತುಂಗಭದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲುವೆಗಳ 125ನೇ ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರೂ ಆದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 14, 2025 at 4:34 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಗೇಟ್ ರಿಪೇರಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ನೀರು ಬಿಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರೂ ಆದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲುವೆಗಳ 125ನೇ ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.

ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇರುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಡ್ಯಾಂ ಕಾಲುವೆಗಳ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇತರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಂ ಚೇರ್​ಮನ್ ಹಾಗೂ​ ಸದಸ್ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜನವರಿ 10ರವರೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದ ತಂಗಡಗಿ: ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ, ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರು, ರೈತರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರು, ರೈತರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ 8 ಗೇಟ್​ಗಳು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿವೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, 105 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ಕೇವಲ 80 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಗೆ 60 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬೇಕು. ಈಗ 75 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 35% ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಪಾಲು. ಜನವರಿ 10ರ ವರೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 4,500 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ರೈತರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಬೇಡ: ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಗೆ ನಾವು ನೀರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ 18 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಉಳಿಯಬಹುದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 33 ಗೇಟ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಗೇಟ್ ಕೂರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿದೆ. ಜೂನ್ 26ರೊಳಗೆ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮುಂದಿನ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ‌ ನೀರು ಕೂಡಿಡುತ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಎಡ, ಬಲ ಕಾಲುವೆ ನಾವು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕನಿಷ್ಟ 8 ಗೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಡ್ಯಾಂ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಮುಂದೆ ಅಪಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗೇಟ್ ಮುಖ್ಯ, ಡ್ಯಾಂ ಮುಖ್ಯ. ಮುಖಂಡರು ರೈತರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಡ್ಯಾಂ ಗೇಟ್ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.‌

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾದ ಎನ್.ಎಸ್. ಬೋಸರಾಜು, ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ, ಸಂಸದ ರಾಜಶೇಖರ ಹಿಟ್ನಾಳ್, ಶಾಸಕರಾದ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ್, ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ, ನಾಗೇಂದ್ರ, ಗಣೇಶ್, ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ, ಬಸನಗೌಡ ದದ್ದಲ್, ಎಂಎಲ್​ಸಿಗಳಾದ ವಸಂತಕುಮಾರ್, ಬಸವನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

