ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಜಲಕ್ಕೆ ಹಾಹಾಕಾರ, 8-10 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು: ಹಿಡಕಲ್, ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೀರು?
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
Published : May 11, 2026 at 3:51 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ಸಪ್ತನದಿಗಳ ನಾಡೆಂಬ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಡಕಲ್ ಬಳಿ ಇರುವ ರಾಜಾ ಲಖಮಗೌಡ ಜಲಾಶಯ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಳೆಂಟು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ 105 ಎಂಎಲ್ಡಿ(ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಡೇ) ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಹಿಡಕಲ್ ಜಲಾಶಯದಿಂದ 65 ಎಂಎಲ್ಡಿ, ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯದಿಂದ 40 ಎಂಎಲ್ಡಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ. 48.98 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ(ಡೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹಿಡಕಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 11.41 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. 0.5 ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 0.2 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನವಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಇರುವ ನವೀಲುತೀರ್ಥ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 6.44 ಟಿಎಂಸಿ ಮಾತ್ರ ನೀರಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಹಿಡಕಲ್ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಮೇ 11ರಂದು 13.90 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿತ್ತು. ಇಂದು 11.43 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸುಮಾರು 2.5 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನವೀಲುತೀರ್ಥ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಹೋದ ವರ್ಷ 8.83 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದ್ದರೆ, ಇಂದು 6.44 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 2.39 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರದ 58 ವಾರ್ಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಧ ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ 6 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬೇಸಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
3 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ನೀರು 4 ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗುವುದು. ಅದೇರೀತಿ 4 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ನೀರು 5 ದಿನಕ್ಕೆ, 5 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ನೀರು 6 ದಿನಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. 1 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕ ನಾರಾಯಣ ಗಣಾಚಾರಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ 8 ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 24/7 ಪೈಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಪಾಲಿಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಕೋರಿದರು.
"ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ದಿನಕ್ಕೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ 8-10 ದಿನಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹನಿ ಹನಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀರು ಬಂದ ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರೆ, ಪಗಡೆಗಳಲ್ಲೂ ತುಂಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ನಾರ್ವೇಕರ್ ಗಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿ ವಿಜಯಾ ಎಂಬವರು ಹೊಸಮನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಸದ್ಯ ಹಿಡಕಲ್ ಮತ್ತು ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ನೋಡಿದರೆ, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 840 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಅವುಗಳಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದರೆ ಆ ಬಾವಿಗಳ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಈಗಾಗಲೇ 28 ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದರು.
ಮುಳುಗಿದ್ದ ಮಂದಿರ ಗೋಚರ: ಹಿಡಕಲ್ ಜಲಾಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿರುವ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವಸ್ಥಾನವು, ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಗೋಚರವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ.
