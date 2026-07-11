ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಂಟಪದ ಶಿಲಾ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಸ್ತಂಭನ ಕಾರ್ಯ
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ್ವಪದ್ಧತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ಬಳಿಕ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ನಾಗಶಿಲೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಾ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಸ್ತಂಭನ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು.
Published : July 11, 2026 at 8:14 PM IST
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿದ್ದ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಶಿಲಾ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಶನಿವಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಸ್ತಂಭನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ್ವಪದ್ಧತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ಬಳಿಕ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ನಾಗಶಿಲೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಾ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಸ್ತಂಭನ ಮಾಡುವ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು, ಸರ್ಪಸಂಸ್ಕಾರ ವಿಭಾಗದ ಅರ್ಚಕರು, ಕ್ರಿಯಾಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಕರಸೇವಕರು ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ನಾಗಶಿಲೆಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಮಂಟಪದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಕರಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿಯ ತೀರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ವೇದಮಂತ್ರಗಳ ಘೋಷ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಶಿಲಾ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ನೆರವೇರಿಸಿ, ನಂತರ ಜಲಸ್ತಂಭನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸರ್ಪಸಂಸ್ಕಾರ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುಧಾಕರ ಭಟ್ ಇಂಜಾಡಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಅರ್ಚಕರಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಕೇಕುಣ್ಣಾಯ ನೂಚಿಲ, ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನೂಚಿಲ, ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಭಟ್ ನೂಚಿಲ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ನೂಚಿಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅರ್ಚಕರು ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯಾಕರ್ತರು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಕರಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು.
ಪೌರಾಣಿಕ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದ್ದು, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಿದೇಶದಿಂದಲೂ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ನಾಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಆಶ್ಲೇಷಾ ಬಲಿ, ಸರ್ಪಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೇವೆಗಳ ಅಂಗವಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುವ ನಾಗಶಿಲೆಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಸ್ತಂಭನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುವ ನಾಗಶಿಲೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವೂ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಈ ಜಲಸ್ತಂಭನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಸ್ತು, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಭಾವದೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿತು. ಕರಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಅರ್ಚಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
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