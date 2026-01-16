ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕಾತರ ಅಂತ್ಯ; ಕೊನೆಗೂ ಕೆರೆಗೆ ಹರಿದಳು ಕಾವೇರಿ
ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ನೀರು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರನ್ನು ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
Published : January 16, 2026 at 10:42 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ : ಮಳೆಯನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿ. ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ್ಜಲದಿಂದ ಪಡಿಪಟಾಲು ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರ ಕಷ್ಟ ಕೊನೆಗೂ ನೀಗಿದಂತಾಗಿದೆ. ಭೂತಾಯಿಯ ಒಡಲನ್ನು ತುಂಬಲು ಕೊನೆಗೂ ಕಾವೇರಿ ಹರಿದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ರೈತರ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ಬತ್ತಿದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ಭೋರ್ಗರೆದು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನಗುಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಚ್ಚಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರು ಹರ್ಷಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ 1.45 ಕಿಮೀ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮೂರೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂದು 92 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ರಾಮನಗುಡ್ಡ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 98 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, 1 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಎಕರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರು ನೀರಿನ ಅಭಾವವಿಲ್ಲದೇ ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಗರಿಗೆದರಿದೆ. ರಾಮನಗುಡ್ಡ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 26 ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
''ರಾಮನಗುಡ್ಡ ಕೆರೆ ಬಳಿಕ ಹುಬ್ಬೆಹುಣಸೆ ಜಲಾಶಯ ಹಾಗೂ ಉಡುತೊರೆ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬಲು ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರಿಗೆ ಮೆಗಾ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಂದಂತಾಗಲಿದೆ'' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಂ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
''ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 25 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದು, 4 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳೆತ್ತಲೆಂದೇ ಮೀಸಲಿಸಿರಿದ್ದೇನೆ. ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಹನೂರು ತಾಲೂಕನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡಲು ಶ್ರಮವಹಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬಹುಪಾರಕ್- ಅದ್ಧೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ: ರೈತರ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕನಸು ಈಡೇರಿದ್ದರಿಂದ, ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರು ಒಂದೂವರೆ ಕಿ.ಮೀ ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು.
ಬೂದಬಾಳು ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಚೇಂಬರ್ ತನಕ ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಮಂಗಳವಾದ್ಯ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಬಳಿಕ, ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಗಂಗೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನೀರು ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಜಲದೆಸೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ.
