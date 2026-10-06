ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ: ಬಿ ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರೇ ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಹೊರತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.
Published : October 6, 2026 at 1:42 PM IST
ಧಾರವಾಡ: SIR ಗೊಂದಲ ವಿಚಾರ SIR ಹಾಗೂ ಫಾರಂ 7 ಬಗ್ಗೆ ಅರಾಜಾಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವ ಕಪಟ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಹಿಂದ ಮತದಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಕೆಲಸ ಆಂತ ಸಿಎಂ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು. 5-10 ಸಾವಿರ ಅಹಿಂದ ಮತ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 5-10 ಸಾವಿರ ಡಿಲಿಟ್ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಕ್ಕು ಫಾರಂ 7. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರೇ ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಹೊರತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಜೆ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ ಕಾನೂನು ನೀವು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಲಬುರಗಿ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಲಬುರಗಿ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಪಿಮುಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಲೆ ಆಗಿವೆ. ಸುಪಾರಿ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ಅನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 15 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಾನೂನು ತಿಳಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ನಾವು ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜಯಂದ್ರ ಗುಡುಗಿದರು.
ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, KSRTC ಎಂಡಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 6.5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋಕು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯ 52 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 11 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕುಡುಕರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
SiR ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ ನಾಯಕರೇ.. ಶಶಿ ತರೂರ್ ಯಾರು? ಇವರ ಎಂಪಿ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ SIR ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಾರಣ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. SIR ಇಂದ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಂತ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸದರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಹೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಬಿ ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ದೂರಿದರು.
ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಾಂತಕುಮಾರ್ಗೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಬೆಂಬಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಅವರು ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣ. ಯಾರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣ ಬೇರೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೇರೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಂಕನೂರ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಬಾರಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಆಗಿ ಪದವೀಧರರ ಪರವಾಗಿ ದ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯದ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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