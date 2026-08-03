ಮಂಗಳೂರು: 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ
ಕೊಲೆ ಯತ್ನ, ಅಪಹರಣ, ಸುಲಿಗೆ, ದರೋಡೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 13ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈತನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು, 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದೆ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ.
Published : August 3, 2026 at 1:38 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದೇ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ, 13ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಾರಂಟ್ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 2ರಂದು ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರ್ಗತಲೆ ನಿವಾಸಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾವೂರು ಪೋಸ್ಟ್ನ ಕುಂಡಕೋಡು ಬಿಲ್ಲೆ, ಗೋಡುಪಡ್ಪೆ, 'ನಾಜಿಯಾ ಮಂಜಿಲ್'ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಉಮರ್ ನವಾಫ್ (33) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ.
ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, "ಬಂಧಿತ ಉಮರ್ ನವಾಫ್ ವಿರುದ್ಧ ಉಳ್ಳಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ, ಅಪಹರಣ, ಸುಲಿಗೆ, ದರೋಡೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 13ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಈತ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದೇ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾರಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಿನಾಂಕ ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರಂದು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿ ಮೇಲಿರುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರ:
ಬಂಧಿತ ಉಮರ್ ನವಾಫ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ:
- ಉಳ್ಳಾಲ ಠಾಣೆ (Cr No 222/17): IPC Section 143, 147, 148, 341, 504, 506, 324, 307.
- ಉಳ್ಳಾಲ ಠಾಣೆ (Cr No 23/17): IPC Section 427 & 2(a), 2(b) KPDLP Act.
- ಉಳ್ಳಾಲ ಠಾಣೆ (Cr No 247/14): IPC Section 448, 395.
- ಉಳ್ಳಾಲ ಠಾಣೆ (Cr No 289/17): IPC Section 504, 506, 364(a), 387, 395, 149.
- ಉಳ್ಳಾಲ ಠಾಣೆ (Cr No 276/15): IPC Section 143, 144, 148, 448, 451, 452, 326, 307, 397, 506, 149 (ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು LOC ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು).
- ಉಳ್ಳಾಲ ಠಾಣೆ (Cr No 206/2012): IPC Section 143, 14, 148, 323, 427, 504, 506, 149 (ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು).
- ಉಳ್ಳಾಲ ಠಾಣೆ (Cr No 27/2017): IPC Section 387 (ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಜಾರಿಯಾಗಿತ್ತು).
- ಉಳ್ಳಾಲ ಠಾಣೆ (Cr No 183/17): IPC Section 143, 147, 148, 448, 504, 324, 323, 506, 427 R/w 149 (ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ).
- ಉಳ್ಳಾಲ ಠಾಣೆ (Cr No 103/2021): IPC Section 364
- ಉಳ್ಳಾಲ ಠಾಣೆ (Cr No 71/23): IPC Section 504, 506, 307, 324, 427
- ಉಳ್ಳಾಲ ಠಾಣೆ (Cr No 159/23): IPC Section 341, 394, 307 R/w 34
- ಪಣಂಬೂರು ಠಾಣೆ (PNB Cr No 158/2012): IPC Section 379
- ಬಂದರು/ಬರ್ಕೆ ಠಾಣೆ (Barke PS Cr No 04/15): IPC Section 353, 427 R/w 34.
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