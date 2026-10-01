ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ: ಎಐಎಂಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ನೌಕರರು
ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಎಐಎಂಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯನ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಶಾಸಕ ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
Published : October 1, 2026 at 10:23 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಎಐಎಂಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯ ಶಾಹಿದ್ಖಾನ್ ಪಠಾಣ ಅವರು ಆಡಿದ ಮಾತು ಪಾಲಿಕೆ ನೌಕರ ವರ್ಗ ಸಿಡಿದೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆ ಉಪ ಆಯುಕ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿಪ್ಪಾಣಿಕರ್ ನನಗೆಯೇ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಶಾಹಿದ್ಖಾನ್ ಪಠಾಣ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪಾಲಿಕೆ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಹಿದ್ಖಾನ್ ಪಠಾಣ ''ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮಳೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆಯೋ, ಆವಾಗ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗಾದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?. ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನೂ ಹೇಳದೇ ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಮಕರ, ಊಟದ ಸಂಬಂಧ ಸಭೆ ಮುಂದೂಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿಪ್ಪಾಣಿಕರ್, ಶಾಹಿದ್ಖಾನ್ ಪಠಾಣ ವಿರುದ್ಧ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸುತ್ತಲೇ ಸಭಾಂಗಣದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದರು.
''ಅವನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದರೆ ನೌಕರಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಹೊರತು ಅವನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೇ ಬಿಡಿವುದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡುವವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ನಾನು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾನೆ'' ಅಂತಾನೂ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಮೇಶ ಸೊಂಟಕ್ಕಿ, ಡಾ.ದಿನೇಶ ನಾಶಿಪುಡಿ, ರವಿ ಧೋತ್ರೆ, ಸಿದ್ರಾಯ ಮೇತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಡೋಣಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿಪ್ಪಾಣಿಕರ್ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
''ಒಬ್ಬ ದಲಿತ, ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಏಕೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ'' ಎಂದೂ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ: ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಹಿದ್ಖಾನ್ ಪಠಾಣ, ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೊ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೂರಬೇಕು. ಡ್ರೈಫ್ರ್ಯೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಊಟ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕ ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ನಿಂದಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಆಗಲೇಬೇಕು ಎಂದರು.
ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಶಾಸಕ ಸೇಠ್: ಸಭೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಪಾಲಿಕೆ ನೌಕರರು ಶಾಹಿದ್ ಪಠಾಣ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿ, ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು. ಒಂದೂವರೇ ಗಂಟೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಮಕರ, ಉಪ ಮೇಯರ್ ಹನುಮಂತ ಕೊಂಗಾಲಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಕಾರ್ತಿಕ ಎಂ ಕೂಡ ಇದ್ದರು.
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