ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಜಟಾಪಟಿ, ಪೂರ್ಣ ಚರಣ ಹಾಡಿದ ವಿಪಕ್ಷ!
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಹಾಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸದನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗದ್ದಲ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು.
Published : September 21, 2026 at 1:16 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಮತ್ತು ಬರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಕರೆದಿರುವ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಹಾಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆಯಿತು.
ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನು ಎರಡೇ ಚರಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಹಾಡಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಸದನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚರಣ ಹಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಪೂರ್ತಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದರು.
ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಪೂರ್ಣ ಹಾಡುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣ ಚರಣದ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡುವಾಗಲೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಗಲಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಓದಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.
ಇದು ಮುಂದುವರಿದ ಅಧಿವೇಶನ, ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಅಲ್ಲ: ಇತ್ತ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ನಮ್ಮ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ಹಾಗೆ ಕೊಡಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ವಿಚಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ ಶಾಸಕ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ್, ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ಇವರೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಾ ಹೇಗೆ?. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಚಿವರಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು. ಈ ವೇಳೆ. ಸದನ ನಡಾವಳಿ ಓದಿ ಪರಸ್ಪರ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ವಾದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು, ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಎಂದು ನಯನಾ ಮೋಟಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.
ಆಗ ಎದ್ದು ನಿಂತ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಏಕ ಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಪೀಠಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ನಿಲುವಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು.
ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕರೆದ್ರಿ?. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಿದವನಿಗೆ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದು ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮುಂದುವರೆದ ಅಧಿವೇಶನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಎದ್ದು ನಿಂತು, ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಅಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್ ವರದಿ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು.
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