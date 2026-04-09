ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ದದ ಕಾರ್ಮೋಡ: ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಸ್ತಾನು ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮು ಇನ್ನೇನು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಂಗ್ರಹ, ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
Published : April 9, 2026 at 10:57 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿಯನ್ನೇ ಭಾಗಶಃ ತುಂಡರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಆಮದು ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಏಟು ಬೀಳುತ್ತಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ತೈಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆ ಮೇಲೂ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮು ಇನ್ನೇನು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆ ಭೀತಿ ರೈತರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಆಮದು ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಜೂನ್-ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆಯಾಗಿ, ರೈತರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧ ಭೀತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆಯ ಚಿಂತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದೆ.
10.88 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು: ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶದಂತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರ ವೇಳೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 10.88 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 30.05 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ವಿವಿಧ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಗೊಬ್ಬರ ಹಂಚಿಕೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮರುನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಸ್ಪಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 25%ರಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 4.02 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11.54 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ದಾಸ್ತಾನು ಇತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರ ವರೆಗೆ 64,024 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಬಳಿ ಒಟ್ಟು 10.88 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಯೂರಿಯಾ, ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ದಾಸ್ತಾನು ಎಷ್ಟಿದೆ?: ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 2026ರ ಮುಂಗಾರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರ ವೇಳೆಗೆ 2.80 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಯೂರಿಯಾ ದಾಸ್ತಾನಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 1.07 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಯೂರಿಯಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರವರೆಗೆ 24,671 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಯೂರಿಯಾ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಯೂರಿಯಾ ಉಳಿಕೆ ದಾಸ್ತಾನು 2.47 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಇದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತ 2026ರ ಮುಂಗಾರಿಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರ ವೇಳೆಗೆ 40,310 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ದಾಸ್ತಾನಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 14,060 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಏ.9ರವರೆಗೆ 848 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸದ್ಯ ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ಉಳಿಕೆ ದಾಸ್ತಾನು 37,952 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುರಿಯಾ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು FRUITS(Farmer Registration and Unified beneficiary Information System) ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಆಧಾರಿತ Urea Distribution App ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತರ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಯುರಿಯಾ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂತರಾಜ್ಯ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಯೂರಿಯಾ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಪರೆನ್ಸ್ ಸಭೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆ, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವರ: ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರ ವೇಳೆಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 38,842 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ 21,716 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 1.09 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿನ್ ಟನ್, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ 39545 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 10,365 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ಬೀದರ್ ನಲ್ಲಿ 13,565 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ 69,880 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ 14,891 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ 19597 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ 52,380 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ 20,652 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ.
ದ.ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 13,440 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 81,135 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 30,548 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ಗದಗದಲ್ಲಿ 15,147 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ 33,640 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ 57,706 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ 50,670 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ 38,782 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ 13,292 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ 32,107 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ 33,805 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ 63,817 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ 61,306 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ 4,919 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ 45,433 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ 35,477 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ 4,845 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ಉ.ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 10,561 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ 21,576 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ಯಾದಗಿರಯಲ್ಲಿ 30,178 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
