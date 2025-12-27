ETV Bharat / state

ವಕ್ಫ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಅದೇ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಮುತಾವಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಾಗ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 64 ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಕ್ಫ್ ನಿಯಮಗಳು 2017ರ ನಿಯಮ 58ರ ಅಡಿ ಇರುವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ETV Bharat Karnataka Team

December 27, 2025

Updated : December 27, 2025 at 10:54 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಕ್ಫ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದೇ ವಕ್ಫ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನ ಈ ಆದೇಶದಿಂದಾಗಿ ವಜಾಗೊಂಡಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿರಲಿದೆ.

ಬದಾರಿಯಾ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಜಮಾತ್ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್‌ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ವಕ್ಫ್ ಕಾಯಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 32(2)(ಜಿ) ಅಡಿ ಮುತಾವಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಅಥವಾ ತೆಗೆಯುವ ಅಧಿಕಾರ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಮುತಾವಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಾಗ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 64 ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಕ್ಫ್ ನಿಯಮಗಳು 2017ರ ನಿಯಮ 58ರ ಅಡಿ ಇರುವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ವಕ್ಫ್ ಕಾಯಿದೆ 1995ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 3ರ ಉಪ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿ ಮುತಾವಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಅಡಿ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಮಸೀದಿಯ ನಿರ್ಣಯವು ವಜಾಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ವಕ್ಫ್ ಕಾಯಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 32 (2)(ಜಿ) ಅಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ವಜಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ ವಿನಾ ಸಮಿತಿಗಲ್ಲ. ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಇರಬೇಕಾದ ಕಾರಣಗಳು ಸೆಕ್ಷನ್ 64ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿದ್ದು, ನಿಯಮ 58ರ ಅಡಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೊಟೀಸ್ ಹೇಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಕ್ಫ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಅಧಿಕಾರ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿದೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಮಸೀದಿಯ ಪರ ವಕೀಲರು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯು ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ವಾದವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

