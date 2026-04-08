ETV Bharat / state

ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಮತದಾನ: ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ, ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ‌ಗುರುವಾರ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.‌

ಇವಿಎಂ ಹಿಡಿದು ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 8, 2026 at 7:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ: ನಾಳೆ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ‌ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಜಿ.ಎಂ ಅವರು ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಡಿ.ಆರ್.ಆರ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದತೆ ಹಾಗೂ ಮಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

‌ಮತದಾನ ನಡೆಯುವ ಕಡೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಸ್​ಪಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್.ಟಿ ಅವರು ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್​​ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.‌

ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.‌ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂಥವರನ್ನು ಮತದಾನದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.‌ ಇದಲ್ಲದೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಜಿ.ಎಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟು 284 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು: ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 284 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿವೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ 234, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 50 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು, ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1,500 ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಮತದಾರರಿಗಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಿಂಕ್‌ ಮತಗಟ್ಟೆ, ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗೆ ಒಂದು, ಯುವ ಮತದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಮತಗಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ 6ರ ತನಕ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಭಯಮುಕ್ತರಾಗಿ ಬಂದು ಮತದಾನ ಮಾಡಿ. ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇರಲಿದೆ. ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. 15 ಲಕ್ಷ ರೂ ಹಣ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ಧೇವೆ. ಲೀಟರ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಮದ್ಯ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾ‌ಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

1,400 ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಪಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಮತದಾನ: ಎಸ್​ಪಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾತನಾಡಿ, ಮತದಾನದ ಬಂದೋಬಸ್ತ್​ಗೆ ಒಟ್ಟು 1,400 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ 106 ರೌಡಿಶೀಟರ್​​ಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ‌ಪ್ರತಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ತೆರಳಿ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ‌4 ಡಿಎಸ್​ಪಿ, 16 ಇನ್ಸ್​​ಪೆಕ್ಟರ್​​, 400 ಕಾನ್​ಸ್ಟೇಬಲ್​​, 200 ಹೆಡ್ ಕಾನ್​ಸ್ಟೇಬಲ್, 500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟು 1,400 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ಹೋಮ್​​ಗಾರ್ಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.

6 ಸಿಐಎಸ್​​ಎಫ್, 2 ಸಿಆರ್​​ಪಿಎಫ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಟೈಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್​ಗಾಗಿ 5 ಕೆಎಸ್​ಆರ್​ಪಿ ತುಕ್ಕಡಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ 8 ತುಕಡಿ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ರೂಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂಲಕ ಭಯಮುಕ್ತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 284 ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ 72 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮತಗಟ್ಟೆಯಿಂದ 200 ಮೀಟರ್ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಇರಲಿದೆ. ಮತದಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ, ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

TAGGED:

DAVANAGERE BY ELECTION
DAVANAGERE
ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ
DAVANAGERE BY ELECTION PREPARATION
VOTING FOR DAVANAGERE SOUTH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.