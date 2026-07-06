ಮೂರು ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮತದಾನ; ಓಂತ್ರಡ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ; ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡಿಂಬಾಳ ಸಮೀಪದ ಓಂತ್ರಡ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತದಾನದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಿ ಕೋಡಿಂಬಾಳ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : July 6, 2026 at 9:42 AM IST
ಕಡಬ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕವೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡಿಂಬಾಳ ಸಮೀಪದ ಓಂತ್ರಡ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
ಶಾಲೆಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ, ನೈಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಓದಿ ತಿಳಿಯದೆ, ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಪದವೀಧರ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಪಡ್ಕ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಶಾಲೆಯ ಈ ವಿನೂತನ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಚುನಾವಣೆಯ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳ ಅನುಭವ : ಸಾಮಾನ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಶಾಲಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಪಕ್ಷ ರಚನೆ, ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಮತದಾನ, ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಮತ ಎಣಿಕೆವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿವು ಮೂಡಿತು.
ವಾಸಸ್ಥಳ ಆಧಾರಿತ ಮೂರು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು : ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೆಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಓಂತ್ರಡ್ಕ, ಕೋಡಿಂಬಾಳ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪ ಎಂಬ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಅವರು ಯಾವ ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಮತಗಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಫೋಟೋ ಸಹಿತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ : ನೈಜ ಚುನಾವಣೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಬೂತ್ವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫೋಟೋ ಸಹಿತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ತಮ್ಮದೇ ಫೋಟೋ ಹೊಂದಿದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಪಟ್ಟರು. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಹೆಸರು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರಿವು ಮೂಡಿತು.
ಎರಡು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ : ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 'ಓಂತ್ರಡ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಪಕ್ಷ' ಹಾಗೂ 'ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮಕ್ಕಳ ಪಕ್ಷ' ಎಂಬ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದವು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಪ್ರಚಾರ, ಪಕ್ಷದ ಪರ ಕೆಲಸ, ಮತಯಾಚನೆ, ಬಹುಮತದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೈಜವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಓಂತ್ರಡ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಪಕ್ಷ ಬಹುಮತ ಗಳಿಸಿ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿತು.
ಮತದಾನದ ದಿನವೇ ವಿಶೇಷ : ಚುನಾವಣಾ ದಿನವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶನಿವಾರ ಶಾಲಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಸಮೀಪದ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಮತದಾನ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ತಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಿ, ಮರುದಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು.
ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು : ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವಿಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಚುನಾವಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕರೆತರುವ ವಾಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಗಣೆ ಮುಂತಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನೂ ಚುನಾವಣೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಗಂಭೀರತೆ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತು ಅರಿವಾಯಿತು.
ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ : ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದಂತೆ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ತನುಷ್ – ಗೃಹಮಂತ್ರಿ, ಪ್ರತೀಶ್ ಕೆ. ಎಸ್ – ಕೃಷಿ ಸಚಿವ, ಶ್ರಾವಣೆ ಕೆ. – ವಾರ್ತಾ ಸಚಿವೆ, ಹರ್ಷನ್ ಪಿ. – ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ, ಮಾನ್ಯ – ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವೆ, ತಂಸೀರ್ – ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ – ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವೆ ಹಾಗೂ ಧನುಷ್ – ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಚಿವರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅರಿವು ಬೆಳೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ : ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇವಿಎಂ ಮೂಲಕ ಮತದಾನ, ಅಂಚೆ ಮತದಾನ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತದಾನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದ ಶಾಲೆ, ಈ ಬಾರಿ 'ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದ ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ ಮತದಾನ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ : ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಗುರು ನೀಲಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಪಡ್ಕ ಅವರು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅನುಭವಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಗರಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪದವೀಧರ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಪಡ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, "ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಪೋಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅರಿವು, ನಾಗರಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಮತದಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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