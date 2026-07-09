ಮಮತಾಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ: ರಾಧಾಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರ್ವಾಲ್
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತದಾರರು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರಾಧಾಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 9, 2026 at 10:01 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾದರಿಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಡಾ.ರಾಧಾಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 2028ರ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಜನರು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತದಾರರು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಎಸ್ಐಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ: ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಸೂಚಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಮನೆಗೆ ತೆರಳದ ಕುರಿತು ನಾವು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮನೆಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ವಿತರಿಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಬಿಎಲ್ಎ 2 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಿಎಲ್ಎ 2 ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕಾರಣದ ಪ್ರಭಾವ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಐಅರ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಎಸ್ಐಅರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಭಯವಿತ್ತು. ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಎಸ್ಐಅರ್ ನಡೆಸ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ನಮ್ಮ ಬಿಎಲ್ಎಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಎಸ್ಐಅರ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಮನೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಎಲ್ಒಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಎಲ್ಎ2 ಗಳನ್ನೂ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು ಅಂತ ಆಯೋಗ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಬಿಜೆಪಿ-ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ: ಬಿಜೆಪಿ- ಜೆಡಿಎಸ್ ನಡುವೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದು, ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿರೋಧಿಗಳು ಪಾಪ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ: ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ಇರುವುದು, ನಮ್ಮನ್ನು ದುರ್ಬಲರೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಹಿತದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಲೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಚರ್ಚಿಸದೇ ನೋಟೀಸ್ ಕೊಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ: ಸುಧಾಕರ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಡಿವಿಎಸ್, ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಜತೆ ಚರ್ಚೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಜತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ, ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ನೊಟೀಸ್ ಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಜತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡದೇ ನೊಟೀಸ್ ಕೊಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಅರ್ಧಬುದ್ದಿ ಮಾತು: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಈಗ ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶದಿಂದ ಬರುವ ಕೇಸರ್ ನಿಂದ ಕುಂಕುಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತತಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಬುದ್ಧಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವಾಗಲೀ, ರಾಜ್ಯದ ಜನರಾಗಲೀ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಅಡ್ಡಮತ ಹಾಕಿದವರು ಯಾರೆಂದು ಖಚಿತವಾಗಲಿದೆ: ಅಡ್ಡಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಅಡ್ಡ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಡ ಮತ ಹಾಕಿದವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಖಚಿತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಮ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಹಿರಿಯೂರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ: ಹಿರಿಯೂರು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾಳೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ: ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಹೇಗೆ ಬಂತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಅಥವಾ ಆಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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