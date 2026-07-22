ETV Bharat / state

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು.

BLOOD DONATION BY PRISONERS
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 22, 2026 at 7:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಇಲ್ಲಿನ ಸೋಗಾನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರಾಗೃಹ‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೈದಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ನಡೆಯಿತು.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಿಡ್‌ಟೌನ್‌ ರೋಟರಿ ಚ್ಯಾರಿಟಿ ಫೌಂಡೇಶನ್, ರೋಟರಿ ರಕ್ತನಿಧಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾ‌ನ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ (ETV Bharat)

ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 65 ಕೈದಿಗಳು ಹಾಗೂ 21 ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 86 ಯೂನಿಟ್‌ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

blood donation by prisoners
ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರು (ETV Bharat)

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಶಿಬಿರ ‌ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕ್ಷಕ ಡಾ.ಪಿ.ರಂಗನಾಥ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮದನ್‌ಲಾಲ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಂಗರಾಜನ್, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಮನೋಜ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಶೋಕ ಭಜಂತ್ರಿ, ಸುನಿಲ್ ಡಿ.ಗಲ್ಲೆ, ಜೈಲರ್‌ಗಳಾದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಎಸ್.ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಶರಣಬಸವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಿರೇಮಠ್​​, ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜಿನ ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಡಾ.ವಿವೇಕ್ ಅವರ ತಂಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

blood donation by prisoners
ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರು (ETV Bharat)

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿನ‌ ಸಜಾಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರಾಗೃಹದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ವಯಂ‌ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜಿನ ದಂತ ವಿಭಾಗ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 86 ಜನ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಕ್ತ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ, ತಮ್ಮದು ಯಾವ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ‌. ಕಾರಾಗೃಹಗಳು ಪರಿವರ್ತನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಬೇಕು. ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ಕಾನೂನಿನ‌ ಉದ್ದೇಶ.‌ ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಫಾರ್ಮೆಟೀವ್ ಥಿಯರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿರುವವರು ಮಾನವರು, ಅವರೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ.‌ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ರಕ್ತವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

blood donation by prisoners
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ (ETV Bharat)

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

SHIVAMOGGA
BLOOD DONATION
ರಕ್ತದಾನ
BLOOD DONATION BY PRISONERS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.