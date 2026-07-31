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ಮೈಸೂರು: ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಭವ್ಯ 'ವಿವೇಕ ಸ್ಮಾರಕ' ನಿರ್ಮಾಣ

1892ರ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಎರಡು ವಾರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದರು.

ವಿವೇಕ ಸ್ಮಾರಕ MYSURU SWAMI VIVEKANANDA MYSURU VISIT ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯುವ ಕೇಂದ್ರ -ವಿವೇಕ ಸ್ಮಾರಕ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 31, 2026 at 11:31 AM IST

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ಮೈಸೂರು: 1892ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳ 134 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಲಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯುವ ಕೇಂದ್ರ-ವಿವೇಕ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಪರಮಶಿಷ್ಯರಾದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು 1892ರ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ​ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಎರಡು-ಮೂರು ವಾರ ಉಳಿದುಕೊಂಡು, ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿ, ರಾಜರು, ದಿವಾನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರು ಉಳಿದುಕೊಂಡ ಪವಿತ್ರ ತಾಣವೊಂದು 'ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯುವ ಕೇಂದ್ರ -ವಿವೇಕ ಸ್ಮಾರಕ'ವಾಗಿ ಮೈದಳೆದು, ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಅಥವಾ ನಿರಂಜನ ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತಂಗಿದ್ದ ತಾಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಸಹಕಾರ, ಎದುರಾದ ವಿಘ್ನಗಳ ನಡುವೆ ವಿವೇಕ ಸ್ಮಾರಕ ಕಟ್ಟಡ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ.

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ: 1891ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಕಾಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹೊರಟು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ರಾಜರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾ ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿ ಬಂದರು. ಪೂನಾದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಅಲ್ಲಿಂದ 1892 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ತಲುಪಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ಗೋವಾಗೆ ತೆರಳಿ, ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದಾಗ ಮೈಸೂರಿನ ದಿವಾನರಾದ ಸರ್.ಕೆ.ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು.

ಅನಾಥಾಲಯ-ನಿರಂಜನ ಮಠದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ: 1892 ನವೆಂಬರ್ 10ರಂದು ದಿವಾನರು, ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಲಾನ್ಸ್‌ಡೌನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಖೆಡ್ಡಾ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆಂದು ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆಗೆ (ಎಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ) ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ದಿವಾನರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದಿವಾನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಆಗ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಾರಾಯಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದಿವಾನರ ಮನೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂದಿನ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ-ನಿರಂಜನ ಮಠದಲ್ಲೇ ತಂಗಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು.

ಆಗ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ (ತಾತಯ್ಯ)ನವರು ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಉಪಚರಿಸಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅರಮನೆಯ ಆತಿಥ್ಯ ಬಯಸದೆ ಅಂದಿನ ಅನಾಥಾಲಯ, ನಿರಂಜನ ಮಠದಲ್ಲೇ ತಂಗಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಶಿವಾಲಯವು ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀತಿಯುತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೆರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಈ ಸ್ಥಳವು ಈಗ ದಿವ್ಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಚಿಕಾಗೋಗೆ ಹೋಗಲು ಮಹಾರಾಜ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕಾರಣರಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1894ರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ವಿವೇಕ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ?‌: 700 ಮಂದಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಆಂಪಿ ಥಿಯೇಟರ್ (Amphi Theatre), ಗಾಢ ಅನುಭವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಥಿಯೇಟರ್ (Experience Theatre), ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಕೊಠಡಿ, ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳು, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಆಡಳಿತ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ, ಸಂವಾದ ಕೊಠಡಿ (Counselling Room), ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಚಿತ್ರಪ್ರದರ್ಶನ - ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜೀವನ, ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ-ವಿವೇಕಾನಂದ ವೇದಾಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಇರಲಿದೆ.

ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿಗಳ ಯೋಜನೆ: ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ವಿಜ್ಞಾನ, ಮನಸ್ಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮನಸ್ಸು-ಬುದ್ಧಿ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಭಾವನೆ, ನೆನಪು ಇವುಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ-ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕರ್ಮಯೋಗ - ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯಕುಶಲತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಉನ್ನತ ಗುಣಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾಠಗಳು, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ತಂಡ ಕುಶಲತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಯೋಗಾಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇರಲಿದೆ.

ವೃತ್ತಿಪರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು: ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂವಹನ, ಕನ್ನಡ ಬರವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ವಿಷಯ ಮಂಡನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಪ್ರಧಾನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್​​ ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯ, ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸಂಬಂಧಿ ಸಲಹೆಗಳು.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅರಿವು: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಅವಲೋಕನ, ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆದರ್ಶಗಳ ವಿಶ್ವವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿ ಕೋನದ ಆರಿವು, ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾದ್ಯಸಂಗೀತಗಳ ತರಬೇತಿ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುವುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ

TAGGED:

ವಿವೇಕ ಸ್ಮಾರಕ
MYSURU
SWAMI VIVEKANANDA MYSURU VISIT
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ
VIVEKA MEMORIAL MYSURU

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