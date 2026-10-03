ಸತತ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳೂ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದತ್ತ VISL; ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ₹1.96 ಕೋಟಿ ಲಾಭ: ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಂತಸ
2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ 3.78 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ VISL 1.96 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 3, 2026 at 10:25 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಿರಂತರ ನಷ್ಟದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಭದ್ರಾವತಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆ (VISL) ಇದೀಗ ಲಾಭದ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಹೊರಳಿದೆ. ವಿಐಎಸ್ಎಲ್ ಸತತ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳು ಲಾಭದತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು 1.96 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದ ಉಕ್ಕು ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕೈಗೊಂಡ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ನೀಡಿದ ನಿರಂತರ ಭೇಟಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಇದೀಗ ಪುಟಿದೆದ್ದಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸತತ ಲಾಭದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಸುಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಉಕ್ಕು ವಲಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಒಂದು ಉತ್ತೇಜಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಘಟಕವು ಸತತ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಜುಲೈ 2026ರಲ್ಲಿ 0.33 ಕೋಟಿ ರೂ., ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 1.71 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ 1.96 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಸತತ ತಿಂಗಳುಗಳ ಲಾಭ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸುಧಾರಣೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತಿತ್ತು. 2025ರ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 27.48 ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯವು 51.87 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ 3.78 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಘಟಕವು 1.96 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಗಣನೀಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಘಟಕದ ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟವು 2.03 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಷ್ಟವು 22.77 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದ್ದುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇದು 20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸಚಿವರು, ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ತಂಡವು ತೋರಿದ ಬದ್ಧತೆ, ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉತ್ತೇಜಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ, ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ: ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್