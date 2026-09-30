ರಜನಿಕಾಂತ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಕುಟುಂಬ; ತಲೈವಾ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮಾತು
ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ದರು. 'ಸಹೋದರರ ಸವಾಲ್', 'ಗಲಾಟೆ ಸಂಸಾರ', ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 'ವಿಧುತಲೈ' ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 30, 2026 at 7:55 PM IST
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸದ್ಯ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಧರ್ಮನ್' ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಹಸಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಮಗಳು ಕೀರ್ತಿ, ಅಳಿಯ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ತಲೈವಾ ರಜನಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಹಾಗೂ ಅಳಿಯ ಅನಿರುದ್ದ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಅನಿರುದ್ದ್ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದೊಂದು ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಭೇಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಮ್ಮ, ನಾನು, ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆದವು. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಜೊತೆ ರಜನಿ ಸರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ರಜನಿ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಅಮ್ಮ 'ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ' ಸಿನಿಮಾದ ದಿನಗಳನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಪ್ಪಾಜಿ ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯದ ಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅನಿರುದ್ದ್ ಅವರು ತಲೈವಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಅಂದಹಾಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣ. ಅವರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ನೋಡಿದರೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್ ಹಾಗೂ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. 'ಚಂದ್ರಮುಖಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಅರಮನೆ ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ಲಲಿತ ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ, 'ಲಿಂಗಾ' ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ ಹಾಗೂ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ 'ಪಡೆಯಪ್ಪ', 'ರಾಜಾಧಿ ರಾಜ' ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚಿನ 'ಜೈಲರ್ 2' ಶೂಟಿಂಗ್ಗೂ ಮೈಸೂರೇ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸೋಮನಾಥಪುರ ದೇಗುಲದಲ್ಲೂ 'ಧರ್ಮನ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಜರ್ ಸೀನ್ ಶೂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಟ್ ಫೇವರಿಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿದೆ.
ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ದರು. 'ಸಹೋದರರ ಸವಾಲ್', 'ಗಲಾಟೆ ಸಂಸಾರ', ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 'ವಿಧುತಲೈ' ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿರುವುದು ಇವರ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
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