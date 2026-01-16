ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆಗೆ ವೈರಸ್ ಕಾಟ: ಲಾಭ ಮರೀಚಿಕೆ, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಾರರು
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 16, 2026 at 3:58 PM IST
ವರದಿ : ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ
ದಾವಣಗೆರೆ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆಗೆ ನಿಗೂಢ ವೈರಸ್ವೊಂದು ವಕ್ಕರಿಸಿದೆ. ಸಾಲಸೋಲ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ ಬಾರದೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಪಪ್ಪಾಯ ಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೈರಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ರೈತರು ಪಡಬಾರದ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 30-40 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಸ್ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ರೈತರು ಇಡೀ ಪಪ್ಪಾಯವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ ಅವರು ಅಧಿಕ ಲಾಭ ತೆಗೆಯಲು 1-2 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಎರಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಇಡೀ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯ ವೈರಸ್ ವಕ್ಕರಿಸಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪಪ್ಪಾಯವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಎಂಬುದೇ ಮರೀಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ರೈತ ಪರಮೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಎರಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೆವು. 1-2 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ. ವೈರಸ್ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಚುಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಅದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಲಾಭ ಎಂಬುದು ಕನಸಿನ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ತರಿಸಿದ ಸಸಿಗಳಿವು. ಎರಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಸಾವಿರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಲಾಭವೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ವೈರಸ್ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಔಷಧ ಗೊಬ್ಬರವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. 30-40 ಎಕರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
20 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆವು : 'ಪಪ್ಪಾಯ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ. ಇವು ವೈರಸ್ಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರುತ್ತಿವೆ. ಎಷ್ಟೇ ಔಷಧಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೂರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ವೈರಸ್ಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಬೆಳೆಯನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ 20 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದೆವು. ಇದೀಗ ಕೇವಲ ಎರಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬೆಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ರೈತ ಕಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತ ಶಿವಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾನು ಮೂರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಕರೆಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದಂತೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ರೋಗ ಬಂದು ಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಔಷಧಿ ಹಾಕಿ ಸಾಕಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರ ಕಷ್ಟ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ಲಾ ರೈತರು ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದು, ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೂ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : ಈ ಕುರಿತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ವೈರಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ವೈರಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ವೈರಸ್ ತಗುಲಿದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ರೈತರು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಸ್ ಒಂದು ತೋಟದಿಂದ ಒಂದು ತೋಟಕ್ಕೆ ತಗುಲುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ. ವೈರಸ್ ಹುಳು ಒಂದು ತೋಟದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ತೋಟಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 700-800 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ರೈತರು ಈ ವೈರಸ್ಗೆ ಹೆದರಬಾರದು, ಬದಲಿಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
