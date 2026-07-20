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ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ 108 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ನಲ್ಲೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಂಬ ವೈರಲ್ ಸಂದೇಶ ಸುಳ್ಳು

'ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ 108 ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮನೆಗೇ ಬಂದು ಆಂಟಿ-ವೆನಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಸುಳ್ಳು- ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ.

SNAKEBITE INJECTION IN AMBULANCE
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 20, 2026 at 8:54 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಾದ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​​ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಡಿತದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯೊಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. "ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ 108 ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮನೆಗೇ ಬಂದು ಆ್ಯಂಟಿ-ವೆನಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ನಕಲಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶವೇನು?: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ 'ಸ್ನೇಕ್ ವೆನಮ್ ಆ್ಯಂಟಿಸೆರಮ್ ಐ.ಪಿ' (Snake Venom Antiserum I.P) ಲಸಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, "ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ 108 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೇ ಬಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು. ಈ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿಯು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಡ್ಡಾಯ - ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ: ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವು ಕಡಿತದ ಅಸಲಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

ವೈದ್ಯರ ನಿಗಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವಿನ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಪ್ರತಿವಿಷದ (Anti-venom) ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅನುಭವಿ ಹಾಗೂ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರ ನೇರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳ ಭೀತಿ: ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀಡುವಾಗ ತೀವ್ರ ರೀತಿಯ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು (Side effects) ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಗಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.

ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯ: ಈ ಆ್ಯಂಟಿ-ವೆನಮ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

108 ವಾಹನದ ನೈಜ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: 108 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವಾಹನವು ಕೇವಲ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ರೋಗಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು,​ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​​ನಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಾ ಕೂರಬಾರದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಹಾಗೂ ಕಪೋಲಕಲ್ಪಿತ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

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