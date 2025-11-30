ಬೆಂಗಳೂರು: ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿದ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿದ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಪೋಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : November 30, 2025 at 8:35 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಜಿಬಿಎ)ದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಿದರೆ ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿಗಟ್ಟಲೆ ಕಸ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಕಸ ಹಾಕುವ ಜನರಿಗೆ ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಂಡ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಲಾರಿ ಲಾರಿ ಕಸ ಸುರಿಯುವರಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕುವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಪೋಹಳ್ಳಿಯ ಸತೀಶ್ ಎಂಬವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕಸ ಸುರಿದು ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆಯದಲ್ಲಿಯೇ ತಡೆದು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಲಾರಿಗಳು ಸತೀಶ್ ಎಂಬವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದವು, ಈಗಾಗಲೇ ಐದು ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನ ಸುರಿಯಲಾಗಿದೆ, ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಕಸ ಇದಾಗಿತ್ತು, ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರಾದ ಸತೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಕಸವನ್ನ ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಇಂತಹ ಕಸ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಸದ ಲಾರಿಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೋರ್ವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಸದ ಲಾರಿಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಲಾರಿ ಚಾಲಕರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಿರಿನಗರದಿಂದ ಕಸ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಸ ಸುರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆಯಾ, ದಾಖಲೆಗಳಿವೆಯಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಸದ ಲಾರಿಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಸ ರೈತರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತದ್ದು, ಇವರು ಒಣಕಸವನ್ನು ತರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ-ರಾಗಿ ಕೊಳೆತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆ ಹಾಗೂ ನೊಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
