ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಕ್ರೋಶ
ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಂಚ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು BSNL ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 22, 2026 at 5:39 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಮೊಬೈಲ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಟವರ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ BSNLಗೆ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಂಚ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶ್ರದ್ದಾಂಜಲಿ ಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳೇ ನಡೆದಿವೆ. ಆದರೂ ಸಹ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಹುಂಚ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ BSNL ಟವರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೇ BSNL ಬಳಕೆದಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.
ಸಿಮ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೇ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೂರದ ರಿಪ್ಪನ್ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನವರು ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ BSNL ಬಳಕೆದಾರರು ತಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿ ಎಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ಜನರು BSNL ನಮ್ಮಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಟವರ್ ಸ್ಥಳ : ಈ ಭಾಗದ ಸುಮಾರು ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹುಂಚದ ಬಳಿ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿನ BSNL ಟವರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಟವರ್ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಇದ್ದು, ಇದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಳವಡಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇರುವ ಕೆಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ BSNL ಟವರ್ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓಡಾಟ ನಡೆಸದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿದೆ.
'ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಎಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು BSNL ಸಿಮ್ ಖರೀದಿಸಿದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ?. ನಾವು BSNL ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದು, ನಮಗೆ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ನೀಡಿ' ಎಂದು ಹುಂಚ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
