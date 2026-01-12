ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ದೇವರನ್ನು ಊರಿನ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಲು ಊರು ಬಿಡುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು!
ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತಾವು ಸಹ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಊರು ತೊರೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ. ಶೀರಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರುಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂದುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಶೀರಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ತೊರೆದು ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಗಡೆ ಸೇರಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
ಆಚರಣೆ ಹೇಗೆ: ಶೀರಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಪ್ತ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಗಡಿದಾಟಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲಾ ಮೊದಲೇ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ದಿನದಂದು ಸಂಜೆಯೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಊರ ಹೊರಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಶಕ್ತರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಊರ ಹೊರಗೆ ಸೇರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಸಪ್ತ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಿಂದಲೂ ಚಂದದ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿ ಸಪ್ತ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರುಗಳ ಆರಾಧಾನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭೋಜನ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸಪ್ತ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ತಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಊರಿನ ಗಡಿತನಕ ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ.
ಗ್ರಾಮದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಆಚರಣೆ: ಸಪ್ತ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಲು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಗೆ ಗ್ರಾಮದವರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ದಿನದಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದು ವಿಶೇಷ. ಅಂದರೆ, ಸಪ್ತ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಗಡಿ ದಾಟಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯು ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥೆಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ತಲತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಆಚರಣೆ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಾದ ಶಂಕರನಾಯ್ಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ದೇವರನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ಸೇರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ 102 ಮನೆಯಿಂದಲೂ ಹಸ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
"ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಪದ್ಧತಿ. ಊರಿನ ಹೊರಗೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಅಮ್ಮನ್ನನ್ನು ಮುಂದಿನ ಊರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ದನ, ಕರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡಬಾರದೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೂನ್ಯ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಲೋಕ್ಯನಾಯ್ಕ್ ಹೇಳಿದರು.
