ದಾವಣಗೆರೆ: ಕೆರೆ ಉಳಿಸಲು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ ಸಿಗದ ನ್ಯಾಯ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆರಂಭಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
ನಲ್ಕುದುರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆರೆ ಉಳಿಸಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 31, 2026 at 2:07 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಅದು ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ. ದುರಂತ ಎಂದರೇ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ರೈತರು ಟೊಂಕಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟದ ಅಸ್ತ್ರ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಲಾಢ್ಯರ ಕೆರೆ ಕಬಳಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಗಾಲಾದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವ ಕೆರೆ ಉಳಿಸಲು ರೈತರು ಪಣತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಲ್ಕುದುರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆರೆಗೆ ಕಂಟಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 56ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆರೆಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 62.27 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಇದೆ. 1977–78ರಲ್ಲೇ ಕೆರೆಗಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಕೆರೆ ಜಾಗದ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆರೆಯ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 30 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಲು ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದ್ದು, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವೂ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡುವಂತೆ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ದಶಕದಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅಳಲು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು, ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿ, ಗಡಿ ಗುರುತಿಸಿ ಹದ್ದುಬಸ್ತ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಕೆರೆಯ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ.
ಹೋರಾಟಗಾರ ರೈತ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಲ್ಕುದುರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 56ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆರೆ 62.27 ಎಕರೆ ಇದೆ. ಅ ಕೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ಕಾಲುವೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅ ಭೂಮಿ ಮೂಳುಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧಿನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದರು ಕೆಲ ರೈತರು ಅ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತದ ನಂತರ ಮೂಲ ಕೆರೆಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರೋದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದು ಹೋಗೊದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅ ಕಾರಣ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಆಗುವ ತನಕ ನಿರಂತರ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ರೈತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಭದ್ರಾ ಕಾಲುವೆ ಬಳಿಯ ಕೆರೆಯ ಜಾಗವನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ಮಾಡದೆ ಇರಬಹುದು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾಲೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪಹಣಿ ಇಂಡಿಕರಣ ಮಾಡಲು ಧಾರವಾಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾವನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರು ಕಾಣದೇ ಇರೋದು ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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