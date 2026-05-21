ETV Bharat / state

ಬೇಸೂರು ಅಣು ಸ್ಥಾವರ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ; ಇಂದಿನಿಂದ ಸಾಗರದ ಎಸಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ

ಬೇಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಣು ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

villagers-have-taken-out-a-march-to-protest-the-construction-of-a-nuclear-power-plant-in-bessur
ಸಾಗರದ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 21, 2026 at 7:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಬೇಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಣು ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಬೇಸೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೇಸೂರಿನಿಂದ ಸಾಗರದ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿವರೆಗೂ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಸೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊಸನಗರ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮೂಲಗದ್ದೆ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಬೇಸೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊರಟ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯು ಸಾಗರ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗರ ಪಟ್ಟಣ ತಲುಪಿದೆ. 'ಏಸೂರು ಕೊಟ್ಟರೂ ಬೇಸೂರು ಕೊಡೆವು' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸೂರು ಗ್ರಾಮದವರು ಸೇರಿದಂತೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯವರು, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳೂ ಸಹ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.‌

ಎಪ್ರಿಲ್‌ 27 ರಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಧರಣಿ : ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಸಾಗರ ಪಟ್ಟಣದ ಉಪವಿಭಾಗಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 21 ರಿಂದ ಮೇ 26ರ ತನಕ ಸಾಗರ ಎಸಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಸರಣಿ ಧರಣಿ‌ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ‌‌. ನಂತರ ಎಪ್ರಿಲ್‌ 27 ರಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಧರಣಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಸಂಸದ ಬಿ. ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರ, ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪರವಾದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಣುಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಅಭಯ ನೀಡಿದರು.

ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಬೇಸೂರು ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ: ಇದೇ ವೇಳೆ‌ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಡಿಸಿ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಕವಳಿಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಎನ್​ಟಿಪಿಸಿಎಲ್​ನವರು ನಡೆಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕೇಳಿದ್ದರು‌. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಎನ್​ಟಿಪಿಸಿಎಲ್​ನವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಬೇಸೂರು ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ: ಮಲೆನಾಡಿಗರಿಂದ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ

TAGGED:

BESURU VILLAGERS PROTEST
MP BY RAGHAVENDRA
ಬೇಸೂರು ಅಣು ಸ್ಥಾವರ
SHIVAMOGGA
NUCLEAR POWER PLANT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.