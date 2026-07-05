ಕಾರವಾರ : ಕುತ್ತಿಗೆ ಮಟ್ಟದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶವ ಹೊರಬೇಕಾದ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಹಿತ್ತಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಾಕುಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡಹಿತ್ತಲಕೇರಿ ಮಜರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮಟ್ಟದ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಶವ ಹೊರಬೇಕಾದ ದುಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
Published : July 5, 2026 at 4:14 PM IST
ಕಾರವಾರ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ) : ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಏಳು ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಾಕುಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡಹಿತ್ತಲಕೇರಿ ಮಜರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಹೊಳೆ ದಾಟಲು ಸೇತುವೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಬದುಕು ನರಕ ಸದೃಶವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುತ್ತಿಗೆ ಮಟ್ಟದ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಮೃತದೇಹ ಸಾಗಿಸಬೇಕು : ಜು.1 ರಂದು ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ಜೋಸೆಫ್ ರೋಡ್ರಿಗ್ರಸ್ ಎಂಬುವರು ಮೃತಪಟ್ಟಾಗ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಶವದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮಟ್ಟದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ದೈವದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನೂ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಈ ದೃಶ್ಯ ಇಡೀ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾಸಗಿ ಜಮಿನೇ ದಾರಿ ; ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತ : ದೊಡ್ಡಹಿತ್ತಲಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿದ್ದು, 150ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿದೆ. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಪಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ನಿವಾಸಿಗಳು ದಶಕಗಳಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ತೋಟಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ಭಾಸ್ಕೇರಿ ಹೊಳೆ: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾದಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ಭಾಸ್ಕೇರಿ ಹೊಳೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.
ಜಗುಲಿಯವರೆಗೂ ನೀರು : ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ತೋಟಗಳು, ದಾರಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಜನರ ಮನೆಗಳ ಜಗುಲಿಯವರೆಗೂ ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಸಂಚಾರ : ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸೊಂಟದವರೆಗೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮಟ್ಟದ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ದಾಟಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ.
'ನಾವು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಜೀವಭಯದಲ್ಲೇ ದಿನ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಬಲರಾಮ ನಾಯ್ಕ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಶಕಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕರಾರಿನ ನೆಪ; ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ ಅಳಲು : ಭಾಸ್ಕೇರಿ ಹೊಳೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಕಾಲುಸಂಕ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಲುದಾರಿ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ವಿವಿಧ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಅಥವಾ ತಕರಾರುಗಳ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
'ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗ ಇರುವ ಕಾರಣ ಎರಡು ಬದಿ ಜಾಗ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಗದ ರೀತಿ ತಡೆಯುವ ಕೆಲಸವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿರುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡಹಿತ್ತಲಕೇರಿ ಜನರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುತ್ತಾರಾ? ಇನ್ನಾದರೂ ಇವರ ನೋವಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆಯೇ? ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
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