ಹಣ ಪಡೆಯುವಾಗ ಲೋಕಾ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಸಹಾಯಕ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಲಂಚಕ್ಕಾಗಿ ವಿಪರೀತ ಕಾಟಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲದೇ ಶ್ರೀರಾಮ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ದೂರು ಆಧಾರಿಸಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು.
Published : October 6, 2026 at 10:04 PM IST
ಗಂಗಾವತಿ, ಕೊಪ್ಪಳ: ವಿಲ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಂದ ಜಮೀನಿಗೆ ಉತಾರ (ಹಕ್ಕು) ನೀಡಲು ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಇಬ್ಬರು ನೌಕರರು, ಹಣ ಪಡೆಯುವಾಗ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಘಟನೆ ಸಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆದರವನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರಾದ ಸಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮನಾಥ.ಟಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕ ಹನುಮೇಶ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಅಂಜನಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀರಾಮು ವೆಂಕಟೇಶ ಎಂಬುವವರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಉತಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ಗಂಗಾವತಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೂರದಾರರರು ಈ ಮೊದಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ಆರೋಪಿ ನೌಕರರು 40 ಸಾವಿರ ಮೊತ್ತದ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಲಂಚಕ್ಕಾಗಿ ವಿಪರೀತ ಕಾಟಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲದೇ ಶ್ರೀರಾಮ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ದೂರು ಆಧಾರಿಸಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು.
ಮಂಗಳವಾರ ಆರೋಪಿ ನೌಕರರು ಆನೆಗೊಂದಿಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬಳಿ ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ರೆಡ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ವಿಜಯ ಬಿರಾದಾರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಗಂಗಾವತಿಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಕರೆತಂದು ಮಹಜರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಿಐಗಳಾದ ಸುನೀಲ ಮ್ಯಾಗಳಮನಿ, ಶೈಲಾ ಎಸ್ ಪ್ಯಾಟಿಶೆಟ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದರು.
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