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ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಮೀರ್ ಸಾದಿಕ್​ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ನಿಶ್ಚಿತ: ವಿಜಯೇಂದ್ರ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಡೆದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್‌ನಿಂದ ಆರೇಳು, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕೈದು ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಆಗಿದೆ. ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 19, 2026 at 1:16 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಮೀರ್ ಸಾದಿಕ್‌ಗಳಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್​ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ಸೋಮವಾರ ಯಾವತ್ತು ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತಾರೋ ಅಂದು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಜತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ವಿಚಾರ, ಅಡ್ಡ ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಯಾರು ಮೀರ್ ಸಾದಿಕ್‌ಗಳಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಮ್ಮದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ.‌ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಹಾಕಿದವರು ತಾಯಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದಂತೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ.‌ ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿರುವುದು ನಿಜ‌. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಾಸಕರೇ ಅಡ್ಡಮತದಾನ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಲೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೀಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.‌

ಆಟ ಆಡಿರುವವರ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದೆ: ಎಂಟು ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್‌ಡಿಕೆ ಅವರು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮೂರನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಕುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದರು. ನೀವಾದರೂ ಮೂರನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲವೇ ನಾವಾದರೂ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ, ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಂದರು. ನೀವೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇದ್ದೆವು. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್‌ನಿಂದ ಆರೇಳು, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕೈದು ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಆಗಿದೆ. ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಆಟ ಆಡಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದೆ ಎಂದರು.

ಕುದುರೆ ಓಡುವ ಟೈಂನಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತೆ: ಡಿಕೆಶಿ ಚಾಣಕ್ಯ ನಡೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಬಹಳ ಜನ ಚಾಣಾಕ್ಯರನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಕುದುರೆ ಓಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತದೆ. ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬೀಳುವಾಗ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ನಮಗೂ ಕೂಡಾ ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಾವು ಓಡಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಗ್ಗಿಸಬೇಕೋ ಬಗ್ಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೇ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಡಿಕೆಶಿ ಆಗಲೀ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಿಎಂ ಆಗಲಿ ಬರಲಿ. ನಾವು ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದರು.

ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತಾ ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಹಣೆಬರಹದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸಲು ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಣೆಬರಹದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ವಿಚಲಿತ ಆಗಿ ಓಡಿಹೋಗುವ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ನಾನಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿದೆ. ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಮಗ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕೋ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅಡ್ಡ ಮತದಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ, ನೋವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಆಗಬಾರದಿತ್ತು, ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಅಡ್ಡ ಮತದಾನದಿಂದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರ, ನೋವಾಗಿದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್‌ನಿಂದ ಆರೇಳು ಜನ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೂ ಅವರೂ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೋತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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