ವಿಜಯಪುರ: ಪ್ರಿಯಕರನ ಜತೆ ಸೇರಿ ಪತಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದ ಪತ್ನಿ; ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ
ಪ್ರಿಯಕರನ ಜತೆ ಸೇರಿ ಪತಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದ ಪತ್ನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : October 20, 2026 at 9:54 PM IST
ವಿಜಯಪುರ: ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯರಕನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪತಿಯನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಮದೀನಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ಇದೀಗ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ರಾಜಶೇಖರ ಬಿರಾದಾರ (42) ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಶ್ವಿನಿ (ರಾಜಶೇಖರ್ ಪತ್ನಿ), ಆನಂದ ಕಲ್ಲೂರ (25), ಸಚಿನ್ ಬಡಳ್ಳಿ (24) ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಬಾಲಕ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರ ನಸುಕಿನ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿಜಯಪುರದ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಜುಮನಾಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಜಶೇಖರ ಬಿರಾದಾರ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಪರಿಚತ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಪತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಪತ್ನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಅನುಮಾನ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಾಗ, ತಾನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಶ್ವಿನಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಕೊಲೆ: ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತದ ಕುರಿತು ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಡಿಎಸ್ಪಿ ನಾಗರಾಜ್ ಜಿ. ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ದಿನಾಂಕ 04-10-2026 ರಂದು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣವು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಬಿರಾದಾರ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಗಂಡ ರಾಜಶೇಖರ ಬಿರಾದಾರ ಅ. 4ರಂದು ನಸುಕಿನ 5 ರಿಂದ 5:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿಜಯಪುರ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಜುಮನಾಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹಾಯಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಯಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಅದರಂತೆ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಅವರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು, ಮದೀನಾ ನಗರದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆನಂದ ಕಲ್ಲೂರನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಡೆದ ನಿಜ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
“10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೃತ ರಾಜಶೇಖರ ಹಾಗೂ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಇವರ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ದಂಪತಿಗೆ 6 ವರ್ಷದ ಅವಳಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಏಕತಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 7 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಮನೆಯ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮದೀನಾ ನಗರದ ಆನಂದ ಕಲ್ಲೂರಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆತ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಆಶ್ವಿನಿ ಹಾಗೂ ಆತನ ನಡುವೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದಿತ್ತು, ಆಗ ಅಶ್ವಿನಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಗಂಡನಿಗೆ ಕೊಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೇಂಟರ್ ಆನಂದ ಸಹ ಕೈಜೋಡಿಸಿ, ಅಪಘಾತದಿಂದ ಕೊಲೆಯ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕೊಲೆ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಕಲ್ಲೂರ(25), ಅಶ್ವಿನಿ ರಾಜಶೇಖರ ಬಿರಾದಾರ(30), ಸಚಿನ್ ಬಡಳ್ಳಿ(24) ಮತ್ತೋರ್ವ ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಬಾಲಕ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರೋಪಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 04 ರಂದು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಜುಮನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಯಾ ಶೋರೂಮ್ ಹತ್ತಿರ ರಾಜಶೇಖರ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಆರೋಪಿ ಅಶ್ವಿನಿಯು ಆನಂದನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆನಂದ ತನ್ನ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಮೃತ ರಾಜಶೇಖರಗೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ. ಅದರಂತೆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ವಾಹನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಹೊರಟಿದ್ದ ರಾಜಶೇಖರಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ವಾಹನ ಹಾಯಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದರಂತೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ 4 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರ ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಿಎಸ್ಪಿ ನಾಗರಾಜ ಜಿ. ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಿಂಬರಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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