ವಿಜಯನಗರ: ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಂಚಿನ ಪುತ್ಥಳಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹೂವಿನಹಡಗಲಿಯಲ್ಲಿ 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ದಿವಂಗತ ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಂಚಿನ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದರು.
Published : July 11, 2026 at 7:52 PM IST
ವಿಜಯನಗರ: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ದಿವಂಗತ ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಂಚಿನ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿಯ ರಂಗಭಾರತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಅವರ ನಿಧನವು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು.
ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಒಡನಾಟವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, "ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದೆವು. ಅವರೇ ಮೊದಲು ಸಚಿವರಾದರು. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರು ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಅಜಾತಶತ್ರುವಾಗಿದ್ದರು. ಜಾತಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡದೇ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೇ ಇಂದಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವಿಭಿನ್ನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಜನತಾದಳದ ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದವರೇ ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ರಕಾಶ್. ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಹಳೆಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹಾಸ್ಯಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, "ನನಗೆ ಈಗ 79 ವರ್ಷ. ನನ್ನ ತಂದೆ - ತಾಯಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರೇ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುವ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀಯ ಎಂದು ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ದಿನಾಂಕ ಬರೆದಿದ್ದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದವರನ್ನೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪುತ್ಥಳಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿ ಟಿ.ಎನ್. ಸೀತಾರಾಮ, ಸಂಸದ ಇ. ತುಕಾರಾಂ, ಶಾಸಕರಾದ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್, ಎಂ.ಪಿ. ಲತಾ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ತುಕಾರಾಂ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಚಿವರು, ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು, ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ನೂರಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
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