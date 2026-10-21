ಉಡುಪಿ: ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಶಮಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಚಿನ್ನದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ತೆನೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆ; ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ
ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತೆನೆಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.
Published : October 21, 2026 at 6:10 PM IST
ಉಡುಪಿ: ವಿಜಯದಶಮಿ ಪರ್ವಕಾಲದ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತೆನೆಪೂಜೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಕೃಷಿ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವ ಭತ್ತದ ತೆನೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ಭತ್ತದ ತೆನೆಯನ್ನು ಸೋದೆ ಮಠದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ತೆನೆಯನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳ ನಾದದೊಂದಿಗೆ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಠದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.
ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯಲಾಗುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಪೂರ್ವದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು, ಭತ್ತದ ತೆನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಕೃಷಿ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಧಾನ್ಯವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಭಾವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ.
ಪೂಜೆಯ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಠಗಳ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಮಠಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಉಪಮಠಗಳಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ತೆನೆಯನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ತೆನೆಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಬಡಗುಮಾಳಿಗೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಂಚಲಾಯಿತು.
ತೆನೆಪೂಜೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಠದ ದಿವಾನ ಡಾ. ಉದಯಕುಮಾರ್ ಸರಳತ್ತಾಯ, ಪಾರುಪತ್ಯೆಗಾರ ಶ್ರೀಶ ಭಟ್ ಕಡೆಕಾರು, ಶ್ರೀಮಠದ ಪ್ರಮುಖರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ವಕಾಲದ ವ್ಯಾಸಪೂಜೆ ಆರಂಭ: ಸ್ವರ್ಣಪೀಠದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ