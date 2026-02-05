ETV Bharat / state

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು! ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ‘ಆರೋಗ್ಯ ಬಂಧು’: ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಹಲವು

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲೆಂಬಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

VIDYARTHI AROGYA BANDHU
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಂಧು (ETV Bharat)
Published : February 5, 2026 at 9:42 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಂಧು' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ವಸತಿಯುತ ಶಾಲಾ (ಹಾಸ್ಟೆಲ್) ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಲಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಹತ್ತಿರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಂಧು ಸೇವೆ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದೇ ಈ 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಂಧು' ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ 20 ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ: ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಗರದ ಬಾಡ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬಂಧು ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ವಸತಿಯುತ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಠ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 20,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿವರೆಗೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಯೋಜನೆಯ ನೆರವು ದೊರೆಯಲಿದೆ.

Vidyarthi Arogya Bandhu
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ (ETV Bharat)

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲಸ ಹೀಗಿರಲಿದೆ: ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪಿಹೆಚ್​ಸಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಔಷಧಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಂಧು ‌ಕಾರ್ಡ್' ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನಮೂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವಾರ್ಡನ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು, ತೂಕ, ಎತ್ತರ, ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ನೀರು, ಆಹಾರದಿಂದ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಲರ್ಜಿ, ಮಧುಮೇಹ, ಮನೋರೋಗ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಪ್ರಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ: ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಸಂಸದೆ ಡಾ.ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಬಂಧು ಯೋಜನೆಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತರೆ ಶಾಸಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಿಸಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.

Vidyarthi Arogya Bandhu
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ (ETV Bharat)

ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪಿಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬಾಲಕರಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಾರ್ಡ್: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿಇಒ ಮಾಧವ ಗಿತ್ತೆ ವಿಠಲರಾವ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ‌"ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಂಧು ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಬಿಸಿಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಅರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ತಲುಪಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಹೆಚ್ಓ ಅವರು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ, ಬ್ಲೂ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಾಲಕರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಇರಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಚೈಲ್ಡ್ ಶುಗರ್, ಅನಿಮಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ‌. ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.

‌"ಈ ಕಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿವೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ‌. ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಬಗ್ಗೆ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಚೈಕ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್, ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ, ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ಸಿ ಬಳಿಕ ಮುಂದೆ ಏನು ಓದಬೇಕೆಂಬುದು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತಂಹ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುವುದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು. ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ‌. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಸಿಇಒ, ಎಸ್ಪಿ, ಅವರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಫುಡ್ ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸಿಇಒ ಮಾಧವ ಗಿತ್ತೆ ವಿಠಲರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

Vidyarthi Arogya Bandhu
ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ (ETV Bharat)

ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್:‌ "20 ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವಾರದೊಳಗೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ತಲುಪಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಗರದ ಬಾಡಾ‌ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ 70 ಹಾಸ್ಟೆಲ್​, ಬಿಸಿಎಂನ 54 ಹಾಸ್ಟೆಲ್​, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಕಸ್ತೂರಬಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಟ್ರೈಬಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಈ ಎಲ್ಲ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದು" ಎಂದು ಸಿಇಒ ಹೇಳಿದರು. ‌

Vidyarthi Arogya Bandhu
ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ (ETV Bharat)

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಆರೋಗ್ಯ ಬಂಧು ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಲು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವೈದ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಅನಿಮೇಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ‌. ವೈದ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜತೆಗೂಡಿ, ರಕ್ತಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ, ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು, ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಡ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.

HEALTH CARD FOR STUDENTS
VIDYARTHI AROGYABANDHU SCHEME
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಂಧು
DAVANAGERE
VIDYARTHI AROGYA BANDHU

