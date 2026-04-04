ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: ಮೆಟ್ಟೂರಿನಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ವೀರಪ್ಪನ್ ಪುತ್ರಿ

ವೀರಪ್ಪನ್ ಪುತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರಾಣಿ ಅವರು ಮೆಟ್ಟೂರಿನಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ವೀರಪ್ಪನ್ ಪುತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರಾಣಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 4, 2026 at 1:41 PM IST

ಸೇಲಂ/ಚಾಮರಾಜನಗರ: ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ರಂಗೇರಿದ್ದು, ವೀರಪ್ಪನ್ ಪುತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರಾಣಿ ಅವರು ಮೆಟ್ಟೂರಿನಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಂ ತಮಿಳರ್ ಕಚ್ಚಿ(ಎನ್​ಟಿಕೆ) ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮೆಟ್ಟೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರದಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 6,98,120 ರೂ. ಚರಾಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಮಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರಾಣಿ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆಟ್ಟೂರಿನಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ವೀರಪ್ಪನ್ ಪುತ್ರಿ (ETV Bharat)

ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮೆಟ್ಟೂರಿನ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಮೂಲೆಕಾಡು ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ವೀರಪ್ಪನ್ ಸಮಾಧಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದಾರೆ‌. ವೀರಪ್ಪನ್ ಪತ್ನಿ ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ‌ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದರಾದರೂ ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು : ಮೆಟ್ಟೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಗಳು, ಆಗಿನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವೀರಪ್ಪನ್ ಅವರ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರಾಣಿ ತಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಮತ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವುದಾ? ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ತವರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯಾರಾಣಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಭಾಗದ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ,‌ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣದ ವಿಚಾರ-ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಹೇಗಿದೆ? ವೀರಪ್ಪನ್ ಮಗಳಾಗಿ ಜನರ ಬಳಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಗಿದೆ? ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೇಳಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರಾಣಿ, "ಜನರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಬಂದೂಕು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಜನರು ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತವನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಲಾಗುವುದು. ನಾನು ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

2024ರಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯಾರಾಣಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಾಂ ತಮಿಳರ್ ಕಚ್ಚಿ(ಎನ್​ಟಿಕೆ) ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ವೀರಪ್ಪನ್ ಪತ್ನಿ ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂಡ 2006 ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪೆನ್ನಾಗರಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು.

ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸದಿರಲು ನಾನೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ ; ಅಣ್ಣಾಮಲೈ : ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ ಹೆಸರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರವು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಕೆ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರು, ನನಗೆ ಪಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್​ ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾನೇ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚೆನ್ನೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್​ಗೆ ​ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಎನ್​ಡಿಎ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೈಕಮಾಂಡ್​​ಗೆ ಲಿಖಿತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

