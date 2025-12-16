ETV Bharat / state

'ಮಿಸೆಸ್ ಅರ್ಥ್ ಇಂಟರ್​​ನ್ಯಾಷನಲ್' ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಮಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ

ಮಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್ ಅವರು 'ಮಿಸೆಸ್ ಅರ್ಥ್‌ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್‌ 2025' ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

VIDYA SAMPATH
ಮಿಸೆಸ್ ಅರ್ಥ್‌ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್​ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

December 16, 2025

ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಬಹುತೇಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಲೋಕದಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಆಲೋಚಿಸುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸೌಂದರ್ಯ‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟು, ಇದೀಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್​ ಈ‌ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು. ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್‌​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಿಸೆಸ್ ಅರ್ಥ್ ಇಂಟರ್​ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೌಂಡ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಮಿಸೆಸ್ ಅರ್ಥ್ ಇಂಟರ್​​ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಿರೀಟ (ETV Bharat)

ಭಾರತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಸ್ಪರ್ಧಿ: ಡಿ.2ರಿಂದ ಡಿ.10ರ ವರೆಗೆ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಭಾರತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಏಕೈಕ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಇವರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 22 ದೇಶದ ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್‌ ಅವರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು‌ ಕಿರೀಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು.

Vidya Sampath
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್​ (ETV Bharat)

ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್ ಅವರು ಪಾಥ್​ ವೇ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ದೀಪಕ್ ಗಂಗೂಲಿ ಹಾಗೂ ಮರ್ಸಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಲೇಡಿಸ್ ಸಲೂನ್​ನ ಮರ್ಸಿನಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ, ಸದ್ಯ ಮಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಇವರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Vidya Sampath
ಮಿಸೆಸ್ ಅರ್ಥ್‌ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್​ (ETV Bharat)

ಕಸದಿಂದ ರಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್: ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಿಸೆಸ್ ಅರ್ಥ್ ಇಂಟರ್​ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸುತ್ತು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ರೌಂಡ್ ಹೀಗೆ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್ ಇತ್ತು. ಇವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್​ಗೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಹುಲಿ, ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲು ಹಾಗೂ ತಾವರೆ ಹೂವಿನ ಸಂಕೇತವಿರುವ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಕಸದಿಂದ ರಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಈ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್​ಗೆ ಬಳಸಿ ಎಸೆದಿರುವ ಟಿನ್​ಗಳಿಂದಲೇ ವಸ್ತ್ರವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಕೇತವುಳ್ಳ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ 40 ಮಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೌಂಡ್​​ಗಳು ಇತ್ತು. ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್​ಗೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನನ್ನನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ವಿನ್ನರ್​ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು" ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಪಾಥ್​​ ವೇ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಲೀಕ ದೀಪಕ್ ಗಂಗೂಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪಾಥ್​ವೇಯಿಂದ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಲವು ಮಾಡೆಲ್​ಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಟರ್​​ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಟೈಟಲ್ ವಿದ್ಯಾ‌ ಸಂಪತ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಟೈಟಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ" ಎಂದರು.

MRS EARTH INTERNATIONAL 2025
DAKSHINA KANNADA
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್
ಮಿಸೆಸ್ ಅರ್ಥ್ ಇಂಟರ್​ನ್ಯಾಷನಲ್
VIDYA SAMPATH

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

